Fosta soție a fugit cu cei trei copii în Spania și… Adrian Marțian, în pragul disperării: ”A profitat de ordinul de protecție! Este răpire internațională”

Afaceristul Adrian Marțian este disperat, după ce fosta soție a plecat cu cei trei copii în Spania. De două luni, nu mai știe nimic de ei. Fostul patron al echipei UTA Arad este cu atât mai îngrijorat cu cât femeia nu ar avea niciun venit. Potrivit unei decizii a instanței, Roxana Marțian ar fi trebuit să rămână cu cei mici la Cluj-Napoca, iar relația cu ei să fie urmărită îndeaproape de asistenții sociali. Femeia a părăsit, însă, țara, la scurt timp. La rândul său, Adrian Marțian a plecat și el în Spania. CANCAN.RO a aflat toate detaliile despre acest caz complicat.

Problemele din familia afaceristului Adrian Marțian sunt departe de a se fi rezolvat. Întreaga poveste a început pe 14 octombrie 2024, când cei trei copii ai omului de afaceri Adrian Marțian au fost dați dispăruți chiar de acesta. Câteva zile mai târziu, copiii au fost găsiți în Serbia, alături de tatăl lor.

El este cercetat acum sub aspectul comiterii infracțiunilor de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorilor, inducerea în eroare a organelor judiciare și participație improprie la trecerea frauduloasă a frontierei de stat. În plus, instanța a emis împotriva lui două ordine de protecție pentru 6 luni. Astfel, Adrian Marțian nu a avut voie să se apropie de fosta soție, de copiii săi și de reprezentatul lor legal. Ordinul de protecție față de reprezentantul legal și față de copii a fost revocat, însă, pe 18 decembrie.

Magistrații au mai dispus ca Marțian să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. În aceeași lună, Tribunalul Hunedoara a decis ca cei mici să rămână cu mama lor. Relația femeii cu cei trei copii urma să fie, însă, urmărită îndeaproape de asistenții sociali. Între timp, Adriana Roxana Marțian a părăsit țara cu cei trei minori.

”Dispune reintegrarea copiilor în familia naturală a mamei, Marțian Adriana Roxana. În temeiul dispozițiilor art. 74 din Legea nr. 272/2004, serviciul public de asistență socială din cadrul Primăriei Municipiului Cluj va urmări evoluția dezvoltării copiilor, precum și modul în care mama își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile cu privire la copii”, se arată în decizia instanței din decembrie 2024.

Adriana Roxana Marțian s-ar afla în Spania, dar afaceristul i-a pierdut urma și nu mai știe nimic de copiii săi. Adrian Marțian este disperat și își face griji pentru cei mici, cu atât mai mult cu cât fosta soție nu ar avea loc de muncă sau altă sursă de venit.

Pe de altă parte, acesta nu înțelege cum de a fost posibil ca mama să-i scoată din țară pe copii.

”Trebuia să se afle sub supravegherea asistenților sociali, deoarece au existat sesizări și la Direcția de Protecție a Copilului despre abuzurile făcute de ea împotriva copiilor. (…) Poliția din Cluj m-a sunat pe mine să mă întrebe dacă știu cum au plecat copiii din țară. Copiii ar fi trebuit să stea la Cluj-Napoca doi ani. Ea a profitat de acel ordin de protecție împotriva mea și a fugit cu ei din țară. Este răpire internațională. Mama a plecat fără să respecte decizia judecătorească, care nu este definitivă. Am anunțat răpirea copiilor, am făcut toate demersurile, dar nu am primit niciun răspuns. Așa cum autoritățile i-au adus înapoi din Serbia, să îi aducă și din Spania! Suntem singura țară din lume care nu-și protejează cetățenii români și proprii copii. Copiii au locuit doar 9 luni în Spania, deci nu au ce să caute acolo”, a spus, pentru CANCAN.RO, afaceristul.