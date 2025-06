Fosta soţie a lui Ciprian Pian face mărturisiri cutremurătoare: prima nevastă a interlopului a terorizat-o! “Mi-au luat copilul, i-au spus că am murit”

După moartea lui Ciprian Pian, ies la iveală tot mai multe detalii legate de trecutul acestuia. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Marina, fosta soție a interlopului, pe numele său real Laurențiu Duduianu, a făcut mărturisiri șocante despre viața pe care a trăit-o în familia Duduianu. Fosta parteneră de viață a lui Ciprian Pian spune că a trecut printr-un adevărat calvar, atât ea, cât și fiica pe care o are împreună cu acesta, toate din cauza primei lui soții, Izaura. Dezvăluirile incredibile le veți putea citi în rândurile de mai jos.

Ciprian Pian a plecat în lumea celor drepți în mod fulgerător, în spatele gratiilor. Un infarct i-a fost fatal, și a lăsat în urmă familia îndurerată, care a fost marcată de o altă tragedie, în urmă cu doar câțiva ani, atunci când un Emi Pian, liderul clanului Duduianu, și-a pierdut viața în circumstanțe tragice.

S-au făcut tot felul de speculații legate atât de moartea lui Ciprian Pian, cât și despre viața acestuia. Bărbatul a fost căsătorit cu Izaura, prima lui soție, apoi a cunoscut-o pe Marina, în anul 2012, care, așa cum recunoaște chiar ea, la început i-a fost amantă, asta deoarece ea nu știa că interlopul este căsătorit. I-a dăruit și o fiică, care în prezent are 6 ani, apoi au urmat o serie de întâmplări nefaste, care au marcat-o atât pe Marina, care, ulterior, i-a devenit și soție, dar mai ales pe micuța pe care cei doi o aveau împreună.

Fosta soție a lui Ciprian Pian: „Izaura m-a lăsat fără casă”

Din spusele fostei partenere de viață a interlopului, prima soție a lui Ciprian Pian l-ar fi înșelat pe acesta, în timp ce erau împreună. După ce Pian a început o relație cu Marina, Izaura a făcut tot posibilul să îi facă viața un calvar.

„Eu, într-adevăr, am fost prima dată amanta lui Ciprian Pian, am fost împreună din 2012, eu nu am știut că este căsătorit, eu am crezut că era despărțit, patru luni de zile nu am știut. Ulterior, soția lui m-a sunat. De acolo a pornit totul, de la ea, Izaura. Am stat cu el până în 2020, atunci când a murit fratele lui, Emi. El a decis să rămână cu mine, să o lase pe ea, pentru că ea în 2015 a întreținut relații cu un băiat, Ionuț, în timp ce ei erau împreună.

Eu am rămas însărcinată cu fiica mea, apoi m-am despărțit de el, când el era arestat, pentru că era singura mea oportunitate, ca să port să termin totul cu el. Această femeie, Izaura, a venit la mine plângând și m-a rugat să îl las pe Ciprian, că are 5 copii cu el. Mie mi s-a făcut milă de ea, ea mi-a luat și casa, pe care am cumpărat-o eu, au fost mai multe amenințări, și m-a lăsat și fără casă, ar eu am plecat în America. Copilul meu a fost lăsat la o mătușă și la tatăl meu, iar mie mi-a fost milă de acea femeie și mi-am lăsat bărbatul, iubirea vieții mele, nu m-am gândit la nimic”, a declarat Marina, fosta soție a lui Ciprian Pian pentru CANCAN.RO.

„Când m-am întors, mi-am găsit fata în condiții jalnice”

Coșmarul a început pentru Marina după ce s-a întors din America, acolo unde plecase la rugămințile Izaurei. A renunțat la marea ei iubire, la viața pe care și-a croit-o alături de Ciprian Pian, în speranța că lucrurile se vor liniști. După ce a venit în țară, totul a degenerat.

„După ce s-a eliberat Ciprian, tot ce și-a dorit a fost să vadă fata, i-am spus Izaurei să ia fata, să o vadă tatăl ei, apoi să o ducă înapoi. Mi-au luat copilul, nu mi l-au mai dat la telefon, o sunam și o imploram să mă lase să vorbesc cu fiica mea. Fiicei mele i s-a spus că eu am murit, apoi Ciprian îmi spunea că l-a sunat mama lui și i-a povestit că Isaura o bate pe fată, să vin acasă, iar Izaura m-a amenințat că nu se va lăsa până când fiii ei îmi vor agresa fetița. Există și un dosar pentru pornografie infantilă, iar la un moment dat s-a produs un incident extrem de neplăcut.

Ciprian tot încerca să se împace cu mine, eu l-am tot refuzat, la un moment dat am scos și un ordin de protecție. Multe s-au întâmplat din cauza Izaurei, ea și acum mă sună și mă amenință, dar mie nu îmi e frică de nimic. Eu cât am fost în America îi trimiteam mereu bani pentru fată, iar Izaura îmi cerea câte 2000 de euro ca să-mi văd fata pe cameră. Când m-am întors, mi-am găsit fata în condiții jalnice, din toate punctele de vedere. Am stat cu ea pe la psihologi, mi-a luat foarte mult să pot să o aduc pe un drum bun, cu terapie. Nu din vina mea s-a ajuns aici, nu din vina mea a murit el, așa cum spune toată lumea. El a fost iubirea vieții mele”, a mai adăugat fosta soție a lui Ciprian Pian.

