Showbiz-ul a fost "încins" vreme de câțiva ani cu un subiect fierbinte și delicat: scandalul Victor Pițurcă – Vica Blochina! Termene peste termene, teste AND, pensii alimentare refuzate! Dar… Pacea istorică a avut loc: totul pentru Edan, copilul lor! Imaginile arată clar că fostul antrenor al naționalei și-a asumat total fiul.

A fost Piți "căpos" câțiva ani, dar de când a renunțat la lupta cu Vica Blochina, fosta amantă, alături de care are un băiat, viața e numai în roz pentru puștiul Edan! Concret, Victor Pițurcă și-a asumat total rolul de tată al lui Edan, de care are grijă ca de ochii din cap.

Mihai Naboiu, soțul Claudiei, fata lui Victor Pițurcă, l-a luat pe Edan la mare, pentru câteva zile de plajă, dar și pentru alte nebunii pe care puștiul Vicăi le adoră, de altfel, ca orice copil. Semn că Pițurcă l-a ”împrietenit” deja pe Edan cu rudele din partea tatălui. Iar ginerele a avut grijă de Edan mai ceva decât bodyguard-ul lui Meghan Markle la Wimbledon! A mers mereu în urma lui, atent la orice mișcare făcea copilul de 11 ani.

La un moment dat, ginerele lui Pițurcă a intrat la dușuri, pentru a-și ”rașcheta” nisipul de pe picioare și de pe șlapi. A zăbovit ceva timp acolo, dar nu l-a scăpat din priviri pe Edan, care s-a ” pitit” în apropiere, în așteptarea celui care a ”semnat” pentru securitatea lui în cea mai exclusivistă stațiune de pe litoral.

Scandal uriaș Victor Pițurcă – Vica Blochina

Victor Pițurcă și Vica Blochina s-au aflat într-un conflict permanent, în perioada 2011-2014. Motivul, recunoașterea paternității, dar și pensia alimentară care l-a nemulțumit pe fostul selecționer. Iată care au fost cele mai grele momente pentru cei doi, Vica și Piți. Momente care au culminat cu trecerea prin instanță.

În decembrie 2011, Vica l-a dat în judecată pe Piţurcă pentru stabilirea paternităţii. În septembrie-octombrie 2012, Piți a refuzat să facă testul AND. Apoi, pe 23 noiembrie 2012, tehnicianul a fost obligat de instanță să-și recunoască fiul, Edan, și să plătească 100.000 de euro retroactiv şi 8.900 de euro lunar pensie alimentară. Atunci, Victor Pițurcă a făcut apel. Pe 30 noiembrie 2012, el a solicitat suspendarea executării sentinţei până la soluţionarea apelului. Tribunalul Ilfov i-a respins cererea, în martie 2013. O lună mai târziu, chiar Piți a cerut să le fie făcute testele ADN lui și fiului său. Rezultatul este pozițiv: Pițurcă este tatăl biologic al lui Edan.

Rămăsese disputa pentru valoarea pensiei alimentare, pe care Victor Pițurcă o contestase. Instanța avea să decidă, în august 2013, micşorarea acesteia la 2.900 de euro lunar, de la 8.500, şi 50.000 de euro retroactiv. Fostul selecționer a cerut apoi în instanță custodia copilului.

În ianuarie 2014, avocatul lui Victor Pițurcă a depus o cerere prin care dorea suspendarea plăţii pensiei alimentare până la decizia definitivă în procesul de custodie. Pe care nu avea s-o obțină. La scurt timp, cei doi aveau să ajungă la o pace istorică, se poate spune.

Vica și Piți, împreună de dragul lui Edan

Vica Blochina și Victor Pițurcă au ajuns, în urmă cu peste patru ani, să facă pace, asta de dragul copilului. Fostul selecționer a lăsat orgoliile la o parte, atunci. Vica avea să povestească: “Edan este acum la tatăl lui, aici, în Bucureşti. Când e la mine, când la el, se duce unde vrea el”

„Edan crește, am fost acum în vacanță, în Cipru, am stat două săptămâni. El joacă fotbal. Și a fost foarte frumos. El e acum în vacanță și petrece și foarte mult timp cu tatăl lui. Eu cred că orice lucru pe care îl faci în viață trebuie să ți-l asumi. Și poate la un moment dat nu ar fi trebuit să fac anumite lucruri în viața mea. Și poate, nu neapărat scandalul, dar ce a fost – judecata, povestea aceea cu Edan, până la urmă a fost binevenită. Că poate altfel nu rezolvam această problemă niciodată. Edan atunci, pe vremea aia, era foarte mic.

Era mic, avea vreo trei ani. Îmi aduc aminte că la un moment dat, când ne-am dus să facem acest test de paternitate, Edan nu-l mai văzuse pe tatăl lui de vreun an, cât am stat noi prin procese și nebuniile adulților. Și atunci a fugit la el când l-a văzut și i-a zis: . Atunci a fost un moment oarecum aiurea. Cred că în momentul acela amândoi am înțeles că tot ce facem nu facem bine pentru copil și s-a rezolvat problema noastră, acuma suntem ok”, a povestit Vica Blochina.

Claudia Pițurcă și Miahi Naboiu s-au căsătorit în 2017

Claudia Pițurcă, fața fostului selecționer, s-a căsătorit cu Mihai Naboiu în 2013, după o relație care se întindea deja de cinci ani. Antonio Alexandru, fructul iubirii lor, avea la acea data doi anișori. Nași de cununie le-au fost Cosmin Olăroiu și Luminița Olăroiu.

Celebrul antrenor ar fi plătit, ca dar, întreaga ceremonie a nunții. Petrecerea de cinci stele a avut loc la un hotel de lux. La petrecere au participat doar rudele și prietenii apropiați.

