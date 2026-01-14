Fostul bodyguard al lui Mario Iorgulescu rupe tăcerea despre noaptea în care a vrut să își bată tatăl: „Erau un om care căuta scandal”

În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO invitat a fost și unul dintre bodyguarzii ce îl însoțeau pe Mario Iorgulescu în vremurile de glorie. Acesta a vorbit despre cum arăta viața tânărului la vremea respectivă și a rupt tăcerea despre noaptea în care a vrut să își bată tatăl.

Fostul bodyguard al lui Mario Iorgulescu a fost invitatul lui Dan Capatos în ediția din 14 ianuarie 2026 a emisiunii Dan Capatos Show, care se difuzează de luni până joi, pe contul oficial de Facebook și canalul de YouTube CANCAN.RO. În cadrul unui interviu interesant, acesta a rupt tăcerea despre noaptea de Revelion în care Mario a vrut să își bată tatăl.

Fostul bodyguard al lui Mario Iorgulescu rupe tăcerea

Fostul bodyguard al lui Mario Iorgulescu a intrat în direct cu Dan Capatos și a făcut mai multe dezvăluiri despre perioada în care lucra pentru familia Iorgulescu.

Dan Capatos: Gino încerca să facă tot posibilul să îl apere de rele. Avea doi bodyguarzi, unul dintre ei este în legătură directă cu noi și mulțumesc foarte mult pentru faptul că a acceptat să vorbim. Bună seara! Ați fost garda de corp a lui Mario Iorgulescu în ce perioadă?

Bodyguard: Atunci, în perioada când povestește el (n.r. când a vrut să își bată tatăl), am lucrat pentru el vreo șase luni.

Dan Capatos: Vreo șase luni, incluzând și seara în care a avut loc accidentul?

Bodyguard: Incluzând și seara cu evenimentul.

Dan Capatos: Deci dumneavoastră sunteți cel căruia i-a spus să nu mai vină acolo pentru că o să rămână să doarmă peste noapte?

Bodyguard: Nu, nu, nu. Eu mă refer seara cu Revelionul, nu cu accidentul. Cu accidentul era alt bodyguard, eu deja plecasem de la el.

Dan Capatos: Am înțeles, am înțeles. Pentru că el a povestit în acel interviu…

Bodyguard: Da, știu, că am urmărit. Eu am lucrat pentru el, după acel Revelion, încă o lună și ceva.

Dan Capatos: Atunci, haideți să ne lămuriți cumva, pentru că este această problemă, mai ales din partea familiei. Ați văzut și reacția mamei lui, care spune, doamne, a spus numai bazaconii, numai baliverne acolo. Cum să fie așa ceva? Cum vi s-au părut declarațiile lui? Mincinoase, adevărate, vis-a-vis de petreceri?

Bodyguard: Nu, din ce am stat eu lângă el, nu pot să spun tot, pentru că nu am de unde să știu tot. Da, a fost adevărat tot ce a spus. Deci ce am trăit eu alături de el, nu am de unde să știu restul.

Dan Capatos: Deci asta înseamnă că și declarațiile pe care le-a făcut la noi sunt adevărate. Și pe cale de consecință era lucid și perfect sănătos la cap, și-a adus aminte.

Bodyguard: Nu pot să știu nici asta, dacă era lucid, perfect sănătos.

Dan Capatos: Dacă el a povestit și dumneavoastră confirmați că așa este, înseamnă că ne-a spus adevărul.

Bodyguard: Da, poți să vorbești și cu unul care-i drogat și să spună lucrurile sau să nu fie drogat.

Dan Capatos: A, corect, corect. N-avem cum să ne dăm seama dacă era drogat sau este afectat, dar el a fost foarte conștient de întrebări, coerent în răspunsuri și iată, veniți și spuneți acum că sunt adevărate acele lucruri. Vorbim de acele petreceri cu foarte multe droguri și cu foarte multe.

Bodyguard: Nu, nu, nu vorbesc nici despre acele petreceri.

Dan Capatos: Nu, zic, vorbim despre, nu că vorbiți despre ele. La asta ne refeream când ați spus că a avut dreptate.

Bodyguard: Eu pot să confirm decât seara cu Revelionul, dar în rest cât am stat pe lângă el și mergeam la cafenele și așa, nu am participat la nicio petrecere.

Gino Iorgulescu l-a bătut pe Mario de Revelion

Bodyguardul a relatat un incident petrecut între Mario și Gino Iorgulescu într-un an, de Revelion, în club. Tată l-a trimis pe Mario acasă pentru a îi aduce o anumită sumă de bani iar când s-a întors, Mario ar fi luat din ei. Se pare că fiul a „tras” jumătate din sumă, Gino și-a dat seama și i-a zis să numere banii de 2 ori și să pună la loc, dacă a luat din ei. Cum l-a prins cu minciuna și cu faptul că a furat, Gino i-a dat o palmă lui Mario și acesta s-a enervat.

Tânărul le-a spus apoi bodyguarzilor săi să îl bată pe Gino, moment în care angajatul și-a dat seama că nu poate lucra pentru o persoană care este dispusă să își bata propriul tată. Bărbatul a mai povestit în cadrul emisiunii Dan Capatos Show că Mario căuta mereu bătaie, indiferent de locul în care se afla. L-a descris ca fiind un tânăr căruia îi plăcea viața și făcea ce voia, mai mereu: „Erau un om care căuta scandal.”

Se pare că tânărul, care a trăit o viață cu viteza la maximum, își dorea constant o adrenalină, pe care o căuta în vicii și în bătăi, după dezvăluirile fostului angajat. Este motivul pentru care bărbatul a renunțat să mai fie bodyguardul lui, deoarece nu îi plăcea să fie pus să bată oamenii la comandă.

Dan Capatos: Și ce s-a întâmplat în seara de Revelion?

Bodyguard: Noi eram doi băieți, am stat cu el. Am fost la un club. Noi, la cubul ăla, eram și bodyguarzi și stăteam și după el gardă, erau mai mulți colegi acolo. Și am stat până dimineața la ora 5. La ora 5 mi-a zis mie, zice, haide să mă iei să mă duci la Boa, cântă Vali Vijelie, e tata acolo și după aceea poți să te duci acasă.

M-am dus, l-am lăsat la Boa, băieții de acolo mă cunoșteau. Și le-am zis „aveți și voi grijă de el, e totul ok”. Și-am plecat. Eu nu m-am dus acasă, pentru că era seara de Revelion și m-am întors la club, unde erau și colegii mei, să stau cu ei până dimineața, până când se termină.

Și pe la 6 dimineața m-a sunat. Mi-a spus să vin repede că l-au bătut unii. Și eu zic „cum să te bată mă?” Că aia mă cunoșteau. „Cum să dea în tine?” „Nu, veniți toți că sunt 20 de inși.” Ca să aplanez treaba, îl sun pe ăla de era șef și îmi spune că nu s-a întâmplat nimic. Bă, băiatul ăla mi-a zis că e bătut. Nu l-a atins nimeni. Ne-am dus 20 de inși acolo, am ajuns în fața la club. El era afară, hai înăuntru. Până să intrăm înăuntru să vedem ce facem spune-mi măcar ce s-a întâmplat, cine te-a lovit? El zice m-a bătut tata. Și tu de ce ne-ai chemat pe noi? Să îl batem îmi zice.

Am intrat, i-am explicat situația. Ce s-a întâmplat… Taică-su când el a ajuns acolo cânta Vali Vijelie și i-a zis du-te acasă și ia niște bani ca să îi dau. Era o sumă destul de considerabilă și, în momentul când a ajuns, el a tras din bani. Și taică-su i-a zis bă, uite, banii ăștia nu sunt cât am zis. Ba sunt. Și el a zis „ai o singură șansă, numără-i din nou și dă-mi cum trebuie, că dacă ai luat din ei te lipesc.” Lipseau jumătate din ei și taică-su i-a tras o palmă. Și acum a luat palma aia, n-avea ce să facă și ne-a spus că noi trebuie să venim să îl batem pe taică-su.

