Fostul fotbalist care nu îl agrează deloc pe Marius Șumudică! „Pur și simplu era un om bolnav la cap!” Ce le povestea despre soția lui?

De: Denisa Iordache 17/11/2025 | 21:22
Fostul fotbalist care nu îl agrează deloc pe Marius Șumudică. Sursă: mediafax foto

Marius Șumudică a fost ținta unui fost elev! Celebrul antrenor a fost luat la rost de fostul jucător internațional pe care l-a antrenat în urmă cu câțiva ani. Ce cuvinte dure i-a adresat acesta tehnicianului român? Află toate detaliile în articol!

Este vorba despre Mykola Morozyuk, fostul fotbalist ucrainean care și-a încheiat cariera în urmă cu 2 ani. El a jucat în echipe precum Lokomotyv Kiev, Dnipro, Dinamo Kiev, Kryvbas, Metalurg Donetsk, Chornomorets și Rizespor, acolo unde a fost antrenat de tehnicianul român.

Într-un interviu recent, fostul internațional a avut numai cuvinte dure de spus la adresa fostului său antrenor, Marius Șumudică. Ucraineanul a activat la Rizespor în perioada ianuarie 2019–iulie 2021, echipă unde Marius Șumudică a antrenat timp de șapte meciuri, în perioada ianuarie 2021–martie 2021.

Când a vorbit despre antrenorul român, fostul sportiv nu a reușit să își amintească numele lui Șumudică, dar a făcut declarații uimitoare despre el. Morozyuk a spus că antrenorul român avea un comportament total nepotrivit și deschidea subiecte din viața personală în timpul antranementelor, inclusiv detalii despre relația cu soția lui. Mai mult, el a spus că Șumudică se consideră mai bun decât Guardiola, Mourinho sau Klopp.

”Nebun… mi-am amintit imediat… Era român, cum naiba îl chema… La Rizespor, în Turcia. La dr*cu, era schizofrenic, pur și simplu era un om bolnav la cap. Ra**t, pot să spun asta? Asta e. Înainte de fiecare antrenament, ies jucătorii, antrenorul spune ceva, un discurs sau ce avem de făcut și pornim. La idiotul ăsta… altfel nu pot să-l numesc, pur și simplu nu-mi pot aminti numele lui (Marius Șumudică – n.r.)…

El se comporta ca un schizofrenic. Se uita așa, avea un tic nervos. Începea să spună ceva: «Nu-i așa că sunt sexy?». În fine, începea să povestească cum… se descurcă el cu soția lui. Noi ne uitam unul la altul așa… Și tu, ca un om normal, vrei nu vrei, începi să vizualizezi asta. Și el e departe de a fi Alain Delon. Apoi începe să spună prostii, ceva ce e mult prea mult. Când zicea: «Let’s go!», începeam să alergăm, liniște cinci minute, nu spunea absolut nimeni nimic.

Așa era în fiecare zi. «Eu sunt aici, soția mea e acolo, dar eu știu că e cu cineva». La dracu’, asta e pur și simplu greșit. Ne-am prăbușit foarte, foarte repede cu el. El se considera cel mai tare antrenor din lume, toți ceilalți erau niște fraieri, inclusiv Guardiola, Klopp. Mourinho, gunoi absolut. Întâi vine el, apoi, nu mai știu, Dino Zoff cred. Când îmi amintesc de el, chiar… un ciudat dezgustător”, a spus fostul internațional.

Mykola Morozyuk. Sursă: Profimedia

