Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: ”Îți mut dinții, te rup în două!”

Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea (75 de ani), se află în pragul divorțului, după ce soția sa, Camelia, a cerut în urmă cu câteva luni un ordin de protecție împotriva lui. CANCAN.RO a aflat că femeia acuză ani întregi de coșmar, susținând că a fost victima agresiunilor și amenințărilor din partea soțului său.

Viața personală a fostului ministru al Agriculturii, Petre Daea, a ajuns în atenția publicului după ce tensiunile din căsnicia sa au ajuns într-un punct critic. La sfârșitul anului trecut, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, Camelia a cerut un ordin de protecție împotriva soțului său, o mișcare care i-a șocat pe apropiați și a stârnit rumoare în cercurile politice.

Potrivit datelor obținute în exclusivitate de CANCAN.RO, Camelia a fost agresată și fizic nu doar verbal, primind amenințări grave. Ea susține că acest tip de comportament nu a fost un episod izolat, ci durează de mai mulți ani.

”În motivarea cererii, s-a arătat că părțile sunt soți iar începând cu seara de 18 decembrie 2024 și continuând cu dimineața zilei de 19 decembrie 2024, a fost agresată fizic, amenințată în continuare cu bătăi de genul ,,îți mut dinții”, ,,te rup în două”, agresată verbal, reclamanta invocând existența unei violențe fizice și verbale periodice în ultimii ani”.

Petre Daea i-a promis soției divorțul

În ședința Judecătoriei Sectorului 1, instanța a cerut lămuriri asupra probelor. Potrivit declarațiilor de la dosar, Petre Daea a afirmat că s-a împăcat cu soția sa, în timp ce Camelia, prin avocat, a declarat că soțul este agresiv, dar i-ar fi promis că îi va acorda divorțul dacă renunță la cererea de ordin de protecție. În cele din urmă, reclamanta a decis să renunțe la cerere, iar pârâtul și-a dat acordul prin avocat.

”Pârâtul, personal, arată că s-a împăcat cu partea adversă. Reclamanta, personal, arată că soţul ei este foarte agresiv şi i-a promis că îi va acorda divorţul. Instanţa acordă cuvântul asupra probelor. Reclamanta, prin avocat, arată că renunţă la cererea de emitere a ordinului de protecţie. Pârâtul, prin avocat, arată că este de acord”, se arată în decizia instanței.

Pentru cei care îl cunosc pe Petre Daea din activitatea sa publică, aceste tensiuni sunt o surpriză. Fostul ministru, recunoscut pentru declarațiile sale savuroase și pentru „afecțiunea” sa pentru oi, a păstrat până acum discreție asupra vieții private. Camelia, femeie elegantă, blondă și cochetă, ocupă o funcție importantă în cadrul APIA, ceea ce a adus și mai multă atenție asupra cuplului.

Pe lângă tensiunile emoționale, și problema financiară riscă să fie de proporții. Dacă divorțul se va finaliza, cei doi vor împărți o avere considerabilă, incluzând 7 case și 3 terenuri, după cum arată ultima declarație de avere a fostului ministru.

