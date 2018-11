Dumitru Dragomir a fost achitat! (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Celebrul avocat Cristian Ene și echipa lui au reușit, după șapte ani de lupte în instanță, să-i convingă pe magistrații Curții de Apel București că fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și Mihai Corbu, și el învinuit în Dosarul RCS-RDS, sunt nevinovați. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă dezvăluie strategia adoptată de avocatul Ene în instanță.

Dumitru Dragomir a fost acuzat de delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală, în Dosarul RCS-RDS. În prima instanță, fostul șef al LPF a primit o pedeapsă de 7 ani cu executare. În acest dosar, Dragomir primise și o interdicție de 5 ani de a activa în fotbal ca președinte de club sau de asociație și de a fi ales într-o funcție publică.

Cristian Ene a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, cum s-a reușit o achitare la care Dumitru Dragomir visa de aproape șapte ani. "Pentru acuzația de delapidare, Mitică Dragomir și Mihai Corbu primiseră în prima instanță 7 ani. În instanță de apel am dovedit cu probe că această faptă nu a existat și instanța a dispus achitarea pentru inexistența faptei", sunt primele cuvinte ale celebrului avocat, extrem de bucuros de reușita lui.

„Martorii au recunoscut că nu a fost o înțelegere ilicită!”

Cristian Ene a explicat apoi tactica, îndrăzneala de care a dat dovată. Flerul pe care l-a avut și, spune el, credința în Dumnezeu. "Totul s-a terminat într-un singur termen, în care am avut îndrăzneala să cer reaudierea martorilor acuzării, care la fond nu spuseseră adevărul în totalitate. Am observat vicii la asta și, după o audiere a inculpatului Corbu, judecătorii au fost convinși că trebuie să audieze acei martori. După ce, în prealabil, îi respinseseră. Iar când i-am prins în sală, i-am audiat și, cu atâtea întrebări și o strategie bună, martorii au recunoscut că nu a fost o înțelegere ilicită! Din acel moment, s-a schimbat parcursul procesului. Este o soluție ce scoate la iveală adevărul. Nevinovăția unor oameni ce nu trebuie trimiși la închisoare. Procesele se câștigă prin lupta efectivă în sălile de judecată. Toți au fost reticenți când am propus martorii aceștia, dar am avut îndrăzneala și încrederea în Dumnezeu că trebuie să lupți pentru cei care spun că nu au făcut fapte penale", a declarat avocatul Ene.

Mitică Dragomir, stres de 7 ani!

Acesta a mai dezvăluit că Mitică Dragomir a trăit într-un teribil stres, iar la această înfățișare a avut mari emoții. "Mitică Dragomir a avut mari emoții astăzi! Și el, și Corbu, mai ales când vorbim de 7 ani de pușcărie și știind că nu au făcut nimic altceva decât să aducă niște bani atât LPF, cât și cluburilor. Este ceva comercial ce din beneficii pentru părți se transforma în pușcărie pentru ei", a încheiat avocatul care a reușit o achitare de senzație.

De ce era acuzat Dumitru Dragomir

Procurorii susțineau că Dumitru Dragomir ar fi abuzat de funcția pe care o ocupa la LPF și i-ar făcut pe membrii Adunării Generale să aprobe încheierea unui contract cu SC Capital Properties SRL. Înțelegerea a presupus vânzarea drepturilor de televiziune aferente pachetelor de meciuri 3, 4, 5, 6, 7 şi 9 pentru sezoanele 2011 – 2014. După această înțelegere, Dragomir ar fi plătit un comision de peste 12 milioane de lei, bani dați pentru servicii care nu au existat.

De asemenea, procurorii susţineau că Dragomir ar fi înregistrat în documentele contabile ale LPF servicii fictive în valoare de peste 3,25 milioane de lei de la SC Capital Properties SRL, în urma cărora statul a fost prejudiciat cu peste 1,3 milioane de lei, din care 780 de mii reprezintă TVA și 520 de mii de lei impozitul pe profit. Toate aceste lucruri au fost infirmate de judecători prin sentinţa definitivă dată marţi, 13 noiembrie.

După ce Dumitru Dragomir a fost achitat de magistrați, dispar și despăgubirile pe care fostul președinte LPF era obligat să le plătească, în valoare de 1,3 milioane de lei. De asemenea, în același dosar, Liga Profesionistă de Fotbal ar fi trebuit să plătească peste 12 milioane de lei, tot sub formă de despăgubire.

Ce spune Dumitru Dragomir după achitare

Imediat după ce a fost achitat, iar emoțiile i-au dispărut, Dragomir a avut o primă reacție, la România TV. “Nu mă bucur deloc, domnișoară. Pentru că am fost nevinovat. Dacă eram vinovat și mă achitau, atunci era bine. Mă bucur pentru familia mea, care a avut încredere în mine. Plâng și nu mai pot vorbi”, a declarat Mitică Dragomir.

Mesajul lui Traian Băsescu pentru Dumitru Dragomir

Traian Băsescu, fostul președinte al României, este de partea lui Mitică Dragomir și i-a transmis, imediat, un mesaj, după achitare.

„Salut, Mitică Dragomir!

Mulţi mă veţi critica, dar nu pot să n-o spun public: mă bucur pentru Mitică Dragomir. După 10 ani de hărţuire prin instanţe, azi, a fost achitat după ce în primă instanţă primise 7 ani de puşcărie.

Are gura mare, ştie meseria fotbalului şi şi-a pus toată preacurvia adunată în fotbalul românesc în slujba cluburilor.

Salut, Mitică Dragomir !

Fotbalul românesc are nevoie şi de «nebuni» ca el”, a scris Traian Băsescu pe pagina sa de socializare.

