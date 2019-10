Fostul soț al Elenei Ionescu rupe tăcerea despre divorț. Dragoș Stanciu: “Motivul pentru care am părăsit căminul conjugal…”

“Această situație dezbătută până în momentul de față în presă, cât și de fosta mea soție, Elena Ionescu, mai mult sau mai puțin obiectiv, este ceva mai complexă decât pare. Aici doresc să subliniez faptul că motivul despărțirii noastre timpurii nu a fost determinat de anumite greutăți, cu care aș fi fost confruntat și de care am preferat să mă îndepărtez, nici de anumite situații de natură amoroasă față de o anumită persoană.

Așa cum prea bine se știe, motivele care duc la eșecul definitiv al unei relații matrimoniale sunt privite în mod subiectiv de ambele părți, deci adevărul se află pe undeva la mijloc și este normal să fie așa. De aici și greutatea de a găsi “acul în carul cu fân”! La noi, situația, din punctul meu de vedere, s-ar limita la o neconcordanță a caracterelor noastre, cât și o diferența totală de a vedea o conviețuire în comun. Dacă vreți, mai direct, nu ne aflăm pe aceeași “lungime de undă” în ce privește modul nostru de a găsi secretul unei căsnicii de lungă durată.

Este adevărat că în momentul de față formez un cuplu cu o fostă prietenă dinaintea căsătoriei mele, dar în definitiv acesta nu a fost motivul pentru care am părăsit căminul conjugal“, a declarat Dragoș Stanciu, fostul soț al Elenei Ionescu pentru Click!.

Răzvănel a rămas cu Elena Ionescu

Cei doi părinți au căzut de acord ca micuțul să rămână în custodia mamei, care-I permite lui Dragoș să-și viziteze fiul oricând. “Copilul e cu tatăl meu. Este cel mai bun bunic. Chiar se descurcă foarte bine şi mă ajută mult. Îl iau şi cu mine când am posibilitatea, dar când ţine de program… La fel, mă ajută şi mama. Dar acum şi ea are treabă, este plecată cu job-ul. Tata a fost cel care s-a sacrificat.

El este mititel şi nu înţelege toată situaţia asta… Eu fac tot ce e posibil ca lui să nu-i lipsească nimic. N-o să fac nimic în a nu-i arăta că tăticul lui există şi că întotdeauna când va avea nevoie de el va fi acolo însă, într-adevăr, am stabilit un program de comun acord. Vine, îl vede când doreşte şi când are posibilitate… Se respectă, am ajuns la un consens”, a completat Elena Ionescu.

Elena Ionescu se gândește deja la sufletul pereche. “Da, sigur că da! Îmi doresc foarte tare să fiu cerută, să am o căsnicie frumoasă, o familie. Sunt o familistă înrăită… L-am făcut pe Răzvănel, aş mai face 10 ca el dacă ar fi la fel de simplu… Am făcut sport, m-am recuperat repede… Sunt convinsă că pentru fiecare dintre noi există perechea”, a încheiat artista.