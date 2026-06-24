Fotbalista care a învins un club de top după ce a rămas însărcinată. Lazio, obligată să plătească despăgubiri într-un caz istoric

Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS) a dat o decizie considerată istorică pentru fotbalul feminin, obligând clubul italian Lazio Women să plătească despăgubiri fostei sale jucătoare, suedeza Maja Göthberg. Instanța a stabilit că echipa a pus capăt în mod ilegal colaborării cu fotbalista după ce a aflat că aceasta este însărcinată. Verdictul este primul de acest fel pronunțat de CAS în baza noilor reglementări FIFA privind maternitatea.

Cazul care poate schimba fotbalul feminin

Maja Göthberg, în vârstă de 28 de ani, a câștigat procesul împotriva clubului Lazio Women după o luptă juridică ce a durat mai mulți ani și care a ajuns până la Curtea de Arbitraj Sportiv.

FIFPRO, sindicatul mondial al fotbaliștilor, a descris verdictul drept un caz „revoluționar”, deoarece reprezintă prima situație în care CAS stabilește că un club a încetat ilegal o relație de muncă din cauza sarcinii unei jucătoare.

Mai mult, instanța a decis în favoarea sportivei chiar dacă noul contract nu fusese încă semnat oficial.

Promovare în Serie A, apoi vestea care i-a schimbat viața

Disputa a început după sezonul 2023-2024, în care Göthberg a avut 29 de apariții și a contribuit decisiv la promovarea lui Lazio în prima ligă italiană.

La finalul campionatului, clubul și jucătoarea negociau prelungirea colaborării. Deși documentele nu fuseseră încă semnate, ambele părți conveniseră asupra principalelor clauze contractuale.

Înainte de oficializarea acordului, fotbalista a aflat că este însărcinată și a ales să informeze conducerea clubului, deși regulamentul nu o obliga să facă acest lucru.

Potrivit probelor analizate de CAS, după aflarea veștii, Lazio s-a retras din acordul stabilit anterior.

Mesajele de pe WhatsApp au schimbat cursul procesului

Un rol esențial în proces l-au avut conversațiile purtate pe WhatsApp între jucătoare și reprezentanții clubului.

Acestea au demonstrat că oficialii lui Lazio cunoșteau situația sportivei și că principalele condiții ale noului contract fuseseră deja acceptate.

Totodată, instanța a constatat că gruparea italiană a divulgat informații despre sarcina jucătoarei către mai multe colege de echipă fără acordul acesteia.

Pentru această încălcare a confidențialității datelor medicale, Göthberg va primi și despăgubiri morale suplimentare.

„Nu a fost niciodată doar despre fotbal”

După pronunțarea deciziei, fotbalista suedeză a transmis un mesaj emoționant.

„Acest caz nu a fost niciodată doar despre fotbal. A fost despre a fi tratată corect și cu respect într-un moment important al vieții mele”, a declarat Göthberg.

Ea consideră că verdictul transmite un semnal puternic întregii lumi a sportului.

„Decizia transmite un mesaj clar că sarcina nu ar trebui niciodată tratată ca o problemă sau ca un motiv pentru a refuza unei jucătoare oportunități profesionale.”

Sportiva a adăugat că speră ca experiența sa să ajute alte femei din sport.

„Sper ca acest caz să contribuie la crearea unui mediu mai sigur pentru jucătoarele care își doresc atât o carieră, cât și o familie.”

FIFPRO: „Regulile FIFA nu sunt doar cuvinte pe hârtie”

Alexandra Gómez Bruinewoud, directorul juridic al FIFPRO, a subliniat importanța deciziei.

„Acest caz demonstrează că regulamentele FIFA privind maternitatea nu sunt doar cuvinte pe hârtie și că oferă protecții reale jucătoarelor.”

Ea a explicat că hotărârea depășește cu mult cazul individual al sportivei suedeze.

„Cluburile nu pot pur și simplu să renunțe la o relație de muncă, chiar dacă aceasta nu este complet formalizată, după ce află că o jucătoare este însărcinată.”

De la respingerea FIFA la victoria de la CAS

Inițial, reclamația fotbalistei fusese respinsă de Camera de Soluționare a Litigiilor din cadrul FIFA.

Nemulțumită de verdict, Göthberg a contestat decizia și a apelat la Curtea de Arbitraj Sportiv.

Pe parcursul procesului, ea a fost susținută juridic de FIFPRO și de sindicatul suedez al jucătorilor, Spelarforeningen.

Până la această oră, clubul Lazio Women nu a oferit un punct de vedere oficial privind decizia.

Fotbalul feminin are reguli noi pentru protejarea mamelor

Cazul vine într-un moment în care FIFA a extins semnificativ drepturile de maternitate în fotbalul feminin.

Din 2024, atât jucătoarele, cât și antrenoarele beneficiază de minimum 14 săptămâni de concediu de maternitate plătit integral.

Noile reguli includ și protecții pentru adopție, concediu familial și situații de maternitate non-biologică.

Sportivele au dreptul să primească 100% din salariu și toate beneficiile aferente în perioada concediului, iar cluburile pot decide să mențină plata integrală și după expirarea celor 14 săptămâni.

Totodată, jucătoarele pot solicita absențe de la antrenamente și meciuri din motive legate de sănătatea menstruală fără să piardă din salariu.

Un nou precedent după cazul Lyon

Verdictul împotriva lui Lazio vine după un alt caz important care a atras atenția lumii fotbalului.

În 2023, fosta căpitană a Islandei, Sara Björk Gunnarsdóttir, a câștigat procesul împotriva clubului francez Lyon pentru neplata integrală a salariului în timpul sarcinii.

La acel moment, FIFA a obligat clubul francez să achite peste 82.000 de euro salarii restante, iar FIFPRO a catalogat decizia drept un „caz de referință”.

Acum, cazul Majei Göthberg ridică și mai mult standardele de protecție pentru sportivele care aleg să îmbine cariera cu viața de familie.

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