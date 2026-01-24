Acasă » Exclusiv » Fotbalistul pe care Gigi Becali l-a vândut cu 6,8 milioane de euro, întâlnire secretă cu un impresar controversat! Ce ascunde fostul fundaș central

Fotbalistul pe care Gigi Becali l-a vândut cu 6,8 milioane de euro, întâlnire secretă cu un impresar controversat! Ce ascunde fostul fundaș central

24/01/2026 | 06:50
Fotbalistul pe care Gigi Becali l-a vândut cu 6,8 milioane de euro, întâlnire secretă cu un impresar controversat! Ce ascunde fostul fundaș central
Fostul fundaș central Florin Gardoș, 37 de ani, a fost reperat de CANCAN.RO în zona Pieței Floreasca. Însoțit de un amic, Florin Gardoș, fotbalistul pe care Gigi Becali l-a vândut cu 6,8 milioane de euro, intră în clădirea de birouri de la Banu Antonache 40-44. În această clădire se află biroul impresarului Rareș Pop. Nume cunoscut, dar din păcate din motive ceva mai puțin plăcute. Avem imagini tari!

În septembrie 2024 Rareș Pop a fost amendat de jandarmerie după ce l-ar fi bruscat și amenințat pe un jurnalist. Tot atunci s-a ales și cu o interdicție pe un an de a intra pe stadionul din Giulești. Au fost scene urâte, protagonist fiind impresarul cu licență FIFA din 2023.

Florin Gardoș, întâlnire secretă cu un impresar controversat

Ce face Florin Gardoș într-un asemenea anturaj? Evident e vorba de business, că doar nu s-a dus la un șpriț, cum te-ai aștepta. Nu, Gardoș e băiat serios, familist. În 2023 el anunța împreună cu soția lui, Diana, că urmează al doilea bebeluș în frumoasa lor familie.

Florin Gardoș, întâlnire de afaceri discretă

Florin Gardoș și acolitul său coboară din mașină. Se vede că fostul fotbalist e cât se poate de optimist, fața lui e luminoasă. El pare să ignore complet zloata de pe străzile Capitalei, semn că e un om prosper, care nu bagă în seamă aceste inconveniente pe care le observă mai degrabă cei fără posibilități.

Gardoș poartă o ținută îngrijită, dar deloc ostentativă. Nu e la costum, semn că va fi o discuție de business pe picior de egalitate.  Sătmăreanul Florin Gardoș arată mai degrabă a neamț rătăcit prin București decât a român banal. Cu ochelarii de soare cu lentile azurii el defilează pe trotuarele înghețate ca un manechin pe podium. Soția sa trebuie să se considere norocoasă!

Fostul fundaș central și un amic au mers la biroul lui Rareș Pop

Într-o imagine un trecător îl observă pe Gardoș. Se vede că fostul fotbalist încă nu a fost uitat! Din păcate accidentările i-au curmat cariera și n-a adunat decât 14 prezențe la națională. În prezent e manager la Chindia Târgoviște, în Liga a doua, dar nu se dă bătut și continuă să activeze pe scena sportului preferat al românilor.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

