Francezii vor titlul mondial: „Cu cât câștigi mai mult, cu atât echipa e mai solidă!”

Selecționerul Franței, Didier Deschamps, a declarat că elevii săi nu se vor mulțumi doar cu prezența în semifinalele turneului final al Campionatullui mondial de fotbal din Rusia, fază în care „Les Bleus” s-au calificat după ce au trecut lejer de Uruguay cu scorul de 2-0 în faza sferturilor de finală.

Tehnicianul de 49 de ani al „Cocoșului Galic” a spus că elevii săi au maturitatea și experiența necesară pentru a câștiga titlul mondial.

„Sunt foarte mândru de jucătorii mei, am meritat această calificare. Am făcut ceva grozav contra Argentinei, acum am reușit din nou să ne ridicăm la acel nivel. S-a văzut în câteva momente că nu avem experiență foarte multă, dar am compensat prin suflet și efortul depus. Suntem între primele patru echipe, îmi felicit fotbaliștii. Nu a fost ușor să coborâm din al nouălea cer după meciul cu Argentina. Nu am avut nici o accidentare, nici un galben, asta e important. În plus, îl vom recupera pe Matuidi”, a declarat Didier Deschamps.

Mijlocașul Paul Pogba a spus că se aștepta ca duelul cu Uruguay să fie unul bazat mai puțin pe tehnică și mai mult pe luptă, agresivitate. „Am arătat ca o mare echipă, ca o familie. am fost inteligenți. Am dat totul pentru această calificare. Sper ca Griezmann să ne surprindă în continuare, a jucat foarte bine azi. E de neatins”, a afirmat Paul Pogba, completat de puștiul minune al footbalului mondial, Mbappe: „Cu cât câștigi mai mult, cu atât echipa e mai solidă. Suntem foarte fericiți. Am sărbătorit cu un strigăt ca de război. E o performanță extraordinară! Avem timp să ne pregătim pentru semifinale. Suntem mulțumiți, dar ce e mai dificil abia acum vine”.

În semifinale, Franța va juca împotriva Belgiei pe 10 iulie, de la ora 21:00.