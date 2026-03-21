Fratele lui Jador a dat din casă! Ce s-a întâmplat, de fapt, între artist și Oana Ciocan: „Au fost niște certuri”

Recent, un nou divorț în showbiz a fost anunțat. La doar un an de la căsătorie, Jador a anunțat că relația lui cu Oana Ciocan a ajuns la final. Fără să dezvăluie motivele pentru care s-a ajuns aici, artistul a spus că relația cu mama copilului său este la final. Însă, potrivit familiei sale, ruptura nu ar fi una definitivă. Fratele lui Jador a vorbit despre cele întâmplate și a dat din casă.

Povestea de dragoste dintre Oana Ciocan și Jador a început la Survivor și tot acolo artistul a cerut-o de soție. La finalul anului 2024 au făcut nunta, iar în urmă cu nouă luni a venit pe lume și fiul lor. Deși totul părea că merge bine, Jador a luat pe toată lumea prin surprindere și a anunțat divorțul.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Jador și Oana Ciocan

După despărțirea de Oana Ciocan, Jador ar suferi destul de mult și ar trece prin momente grele. Însă, familia lui este optimistă, căci pare că nimeni nu crede în despărțirea definitivă. Recent, fratele lui Jador a vorbit despre cele întâmplate și preconizează anunțul unei împăcări.

Se pare că Jador este destul de secretos în ceea ce privește divorțul de Oana Ciocan și nici măcar familia lui nu cunoaște cu adevărat motivul ce l-a făcut să ia această decizie. Însă fratele cântărețului, Răzvan Dumitrache, a dat din casă și a spus că în ultima vreme între cei doi parteneri au existat, într-adevăr, mai multe certuri.

Însă, nu ar fi vorba despre lucruri grave, iar familia așteaptă în orice moment o împăcare. Răzvan Dumitrache crede că, de fapt, cei doi au luat o pauză, iar împăcarea o să fie foarte dulce.

„Vă dați seama că el o iubește. Și chiar dacă s-au întâmplat niște certuri, sunt copii, o să își revină. Chiar și eu cu soția mea, cu care am șase ani de când suntem împreună, de când locuim împreună… S-au cunoscut doi copii, s-au certat, știți cum e când stai bot în bot cu o persoană, la un moment dat, intervine fără să vrei o mică ceartă acolo. Din dragoste te cerți. Din dragoste s-au certat, din dragoste se vor împăca. (…) Le prinde bine o mică pauză. Le va fi dor unul de altul. Când se vor întâlni, se vor iubi cu foc. Vă dați seama. Asta nu e o problemă. E bine că e copilul sănătos, că n-au probleme. Mulțumim lui Dumnezeu că tata s-a operat, că e bine, că familia mea e bine, că familia Oanei e bine, nu că s-au certat. Era mai rău dacă deceda unul dintre ei, de exemplu, că sufeream și noi ca familie, suferea și copilul, dar așa mulțumim lui Dumnezeu că se iubesc. Dacă nu se iubeau, nu se luau, nici copil nu făceau dacă nu se iubeau”, a declarat Răzvan Dumitrache, în mediul online.

