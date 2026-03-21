Jador a plecat din România după divorțul de Oana Ciocan: „Suntem pe drum”

La nicio săptămână de când a anunțat că se retrage din industria muzicală și că divorțează de Oana Ciocan, Jador și-a făcut bagajele și a plecat cu primul zbor spre Marea Britanie.

Ultima perioadă din viața lui Jador pare să fi fost marcată de transformări radicale. A decis să se retragă temporar din muzică pentru a se dedica familiei și dezvoltării personale, chiar dacă lucrurile păreau să meargă într-o direcție favorabilă. După anunțul care i-a lăsat cu gura căscată pe fani, Jador a revenit în atenția publicului cu încă o veste tristă. La nici un an de când a devenit părinte, el și Oana Ciocan urmează să divorțeze.

Potrivit surselor CANCAN.RO, de vină pentru ruptură ar fi fost niște mesaje „prietenoase” dintre manelist și alte domnișoare, mesaje pe care Oana le-a descoperit în telefonul soțului ei.

„Eu nu o să despart copilul de mamă niciodată, chiar recent am fost și l-am văzut pe Avraam. Oana este fată ca lumea, nu aș fi făcut copil cu ea dacă nu știam că este responsabilă. Momentan nu am discutat despre divorț, dar deja locuim separat, dar ce ne interesează este să-i fie bine copilului nostru ” a spus Jador pentru CANCAN.RO.

Ei bine, cariera este carieră, familia rămâne familie. Însă Jador a promis că, indiferent de situația sa personală, își va onora toate concertele și evenimentele la care și-a confirmat prezența. Prin urmare, cel mai recent eveniment a fost programat în acest weekend, în Londra, ocazie numai bună de a schimba aerul și peisajul din țară. Alături de el este și Sorinel Puștiu. Cei doi au plecat împreună și au publicat primele imagini din deplasare.

„Dragi români, în seara asta, e distrugere. Noi doi suntem pe drum”, a spus Jador, pe Instagram, într-un videoclip în care a apărut alături de Sorinel Puștiu.

