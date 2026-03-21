Cine sunt femeile care i-au marcat viața lui Jador înainte de Oana Ciocan. Istoricul amoros al artistului, fără perdea

Jador este în centrul atenției în ultima perioadă din cauza divorțului de Oana Ciocan, femeia alături de care are un copil. Cei doi s-au decis să își separe drumurile după 9 luni de când au devenit părinți. Dacă toți au fost mirați atunci când au auzit că manelistul s-a pus la casa lui, șocul a fost și mai mare la auzirea acestei vești. Înainte de relația cu mama copilului său, artistul a avut multe cuceriri și nu dădea semne că are de gând să cumințească prea repede. Poate i-a fost dor de viața asta, așa că s-a întors la ea… cine știe? CANCAN.RO i-a scos desfășurătorul și are ce să vă arate. Artiștii sunt iubăreți, știți asta!

De Oana Ciocan știți deja, dar haideți să o luăm în ordine cronologică! Ne întoarcem în anul 2019, atunci când Jador cunoștea succesul odată cu participarea la emisiunea „Puterea Dragostei”. Chiar dacă a intrat în show cu speranța de a-și găsi sufletul pereche, manelistul lăsase în urmă o poveste de iubire care a durat ani de zile și care i-a fost muză pentru următoarele melodii scoase. O iubire pierdută, suferință și mult dor, asta spuneau piesele despre nimeni alta decât Georgiana Elisei – prima iubire a lui Jador.

„Doar despre ea am cântat. Toate melodiile mele de dragoste sunt doar despre ea, despre calitățile ei ca femeie. Fizic nu o mai iubesc. Psihic, iubesc tot caracterul și sufletul ei, dar eu îmi doresc altfel de om lângă mine. Că tot veni vorba despre Georgiana, ea este o fată foarte mișto, pe care dacă aș vedea-o din nou, m-aș da iar la ea. Oficial sunt singur!”, spunea Jador la acea vreme.

Dar nu mult a durat până când manelistul a dat-o uitării pe femeia care l-a învățat să iubească. Show-ul în care a intrat i-a deschis repede drumul spre brațele Siminei Loica, bruneta alături de care urma să trăiască o poveste scurtă, dar intensă. Cei doi au devenit celebrii pentru cuplul lor plin de tensiune și au reușit să ajungă în topul favoriților din timpul emisiunii. Cu toate astea, pasiunea a dispărut rapid, iar bruneta a fugit în brațele lui Alex Zănoagă, bărbatul alături de care a făcut un copil și de care s-a despărțit ulterior.

Topul iubirilor lui Jador. Manelistul nu a fost prea norocos în dragoste

Și pentru că a văzut că „Puterea Dragostei” i-a prins bine și l-a propulsat, Jador s-a gândit să stea acolo mult și bine. Artistul a revenit în show și s-a apropiat de Ella Tina, alături de care a avut o iubire plină de pasiune și care îi ținea pe fani cu sufletul la gură. De la o ediție la alta, cei doi se apropiau mai mult, dar și controversele apăreau. Într-un final, bruneta a mărturisit că l-a iubit foarte mult și că a suferit din cauza lui. Pare că nici el nu a trecut prea ușor peste, mai ales pentru că Jador ar fi continuat să o caute pe Ella Tina chiar și după ceva vreme de la separare.

“Cât de frumos a vorbit de mine? I-am oferit oportunități multe și nu mai zic cât de mult am contribuit la cariera lui prin anumite lucruri. Cu toate astea, am fost vorbită nonstop, palme după palme și atunci oamenii m-au văzut altfel. N-am deschis gura când trebuia, trebuia să vorbesc și să explic tot ce era de explicat. Nu am vrut să rănesc. Mă gândeam că se uită maică-sa sau taică-su și eu zic ce el de fapt. (…) Nu e o rușine să îți cauți o fostă, să-ți încerci încă o dată norocul, ești bărbat. Nu era o rușine faptul că el m-a căutat. Ăla era adevărul la momentul respectiv. Se despărțise de fosta respectivă și m-a căutat. Întotdeauna a făcut asta, doar că eu mi-am dorit altceva. O carte odată închisă, nu îmi mai place să o recitesc, nu mai are același farmec”, spunea Ella Tina la vremea respectivă.

Dacă iubirea formată la TV nu i-a mers, Jador a renunțat la astfel de încercări și s-a dus peste granițe, acolo unde a cunoscut-o pe Alexandra Dobbia, cunoscută drept Hoder, o tânără din Spania și nepoata bunicii Gherghina. Povestea dintre ei a durat timp de 2 ani, iar despărțirea ar fi fost cauzată de faptul că Jador nu îi oferea destul timp ei. Contactat de CANCAN.RO la acea vreme, artistul ne mărturisea motivul din spatele separării.

”Eram supărați unul pe celălalt de ceva timp… Sunt multe, dar, în primul rând, nu-i puteam oferi timpul pe care ea îl voia alături de mine. Mi-a fost greu și mie. Că trebuie să fac bani, iar asta îmi ocupă mult timp, timpul pe care ea și-l dorea cu mine”, a declarat Jador, pentru CANCAN.ROla vremea respectivă.

A urmat o perioadă în care Jador a renunțat la găsirea sufletului pereche și după atâtea dezamăgiri… e de înțeles. Manelistul s-a axat pe carieră și a avut partenere sezoniere, fără să se implice sentimental. Ba chiar a fost prins de CANCAN.RO alături de Andreea Bălan, dar nu știm unde să încadrăm această poveste… la relație sau la îndrăgosteală sezonieră, pentru că cei doi nu au confirmat nimic. Cert e că sărutul din mașină ne-a demonstrat că ceva a existat!

Dar soarele avea să răsară și pe strada lui! Jador a stat multă vreme singur, iar așteptarea părea să merite, pentru că avea să o întâlnească pe Oana Ciocan. Cei doi s-au întâlnit în timpul participării la Survivor și au decis că trebuie să se mute împreună imediat! Totul a decurs rapid, a urmat nunta, copilul și multe apariții romantice împreună. Cu toate astea, nimeni nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze. Cei doi au anunțat recent că și-au separat drumurile, dar treaba e încă caldă, iar noi știm cu merg lucrurile în showbiz. Poate auzim curând de o împăcare! Dar… dacă nu, sigur vom continua topul început astăzi!

„Eu am iubit-o foarte mult pe fata aia (n.r. pe Oana Ciocan) și o iubesc, îți dai seama, nu oferi un inel oricărei femei sau lucruri pe care eu i le-am oferit ei. I-am dat acces la banii mei, i-am dat acces la tot ceea ce însemn eu (…) Dar nu vreau să spun mai mult de atât, pentru că o respect“, a declarat Jador pe TikTok.

