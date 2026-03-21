Furtuna Therese face ravagii! Cod portocaliu de ninsori și vânt puternic

Furtuna Therese face ravagii în Tenerife, iar prognoza meteo nu este una prea îmbucurătoare pentru acest weekend. Autoritățile au fost nevoite să ia măsuri de urgență, după ce furtuna Therese a adus ploi abundente, vânt puternic și chiar ninsori. Mai mult, din cauza condițiilor meteo extreme, mai multe zboruri au fost anulate, iar evenimentele publice desfășurate în aer liber au fost suspendate. De asemenea, localnicii și turiștii au fost sfătuiți să evite deplasările.

Furtuna Therese a fost denumită astfel de serviciul meteorologic portughez la începutul săptămânii, inițial din cauza riscului de perturbări în Madeira și Insulele Azore. Însă, între timp, Insulele Canare au devenit cele mai afectate. Furtuna Therese a adus aici precipitații abundente, rafale de vânt puternice și chiar ninsori. Meteorologii au emis numeroase avertizări, valabile pentru întreg weekendul.

Cod portocaliu: Furtuna Therese face ravagii în Tenerife

AEMET, serviciul meteorologic spaniol, a emis mai multe alerte meteo de cod portocaliu pentru Tenerife, valabile pe tot parcursul zilei de vineri, 20 martie, și până sâmbătă. Potrivit meteorologilor, în nordul insulei sunt așteptate rafale de vânt de până la 90-100 km/h, în timp ce partea sudică este vizată de ploi abundente. Mai mult, specialiștii avertizează că în unele zone pot cădea până la 100 mm de precipitații în doar 12 ore, ceea ce crește semnificativ riscul de inundații și alunecări de teren.

De asemenea, consiliul Insulei Tenerife a activat planul de urgență încă de miercuri, 18 martie. Multe drumuri au fost închise, inclusiv accesul către Parcul Național Teide, iar în zonele afectate au fost amenajate adăposturi temporare. Unele zboruri au fost și ele anulate, iar autoritățile le-au recomandat locuitorilor și turiștilor să evite deplasările inutile și să rămână în case.

Furtuna Therese a adus și ninsori abundente în Tenerife. Zăpada a căzut pe terenurile înalte din jurul Muntelui Teide – vulcanul din centrul insulei Tenerife. În același timp, insulele învecinate, precum Gran Canaria și La Gomera, sunt și ele vizate de avertismente de vânt și ploaie, iar în La Palma și El Hierro sunt așteptate valuri de până la 6 metri.

Estimările meteorologice arată că cele mai severe condiții vor începe să se amelioreze până duminică, însă unele avertismente de cod galben vor rămâne active. Aversele sunt așteptate să continue și în prima parte a săptămânii viitoare.

Anunț oficial de la ANM! Un anticiclon lovește România: se întorc ninsorile

Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată