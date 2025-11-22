Gabi Tamaș, derapaj în direct la TV! S-a enervat și a scos porumbelul pe gură: „Chiar de asta am înjurat”

Gabi Tamaș a fost invitat în cadrul unei emisiuni televizate LIVE, însă nu a mai ținut cont de reguli și a avut un derapaj în direct. Câștigătorul Asia Express a folosit mai multe cuvinte nepotrivite. Mai mult decât atât, la un moment dat, s-a enervat și a scos porumbelul pe gură. Fostul fotbalist i-a luat prin surprindere până și pe prezentatori. Află, în articol, toate detaliile!

Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători ai sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor. Aceștia au pus mâna atât pe trofeu, cât și pe cecul în valoare de 35.000 de euro. Ulterior, cei doi au fost invitați la mai multe emisiuni pentru a povesti experiența și pentru a împărtăși momente importante din viața lor.

Gabi Tamaș s-a enervat în direct la TV

Vineri seara, 21 noiembrie 2025, Gabi Tamaș a fost invitat în emisiunea Xtra Night Show, prezentată de Andrei Ștefănescu și Andreea Frățilă. Pe parcursul interviului, fostul fotbalist a folosit mai multe cuvinte indecente: de la „dracu”, la „f***t” și până la organul genital masculin.

Mai mult decât atât, la un moment dat, chiar a folosit o înjurătură urâtă. Acesta s-a enervat după ce a fost întrebat dacă soția lui este pe primul loc în viața sa, precizând că nu ține de cont de un anumit clasament.

Prezentatorii TV i-au atras imediat atenția, rugându-l să nu mai folosească un limbaj așa colorat, pentru că se află la televizor. Câștigătorul Asia Express nu prea a ținut cont de cerința celor doi și chiar le-a dat o replică ironică.

„Îmi place că la emisiune nu putem să înjurăm. Și de asta am înjurat, că am vrut eu să dați bip. Dar nu dați bip, că e live”, a spus Gabi Tamaș.

În cadrul aceleiași ediții, Gabi Tamaș a vorbit despre certurile cu soția sa, Ioana Tamaș. Cei doi formează un cuplu de 21 de ani, iar de 13 ani sunt căsătoriți. De asemenea, au împreună o fetiță de 12 ani, pe nume Selena.

„Eu mă văd în cariera familiei. Nu putem spune că am avut momente grele sau ușoare. Momentele unei căsnicii sunt și grele, și ușoare, și bune, și rele, și certuri, și ‘necerturi’, dar astea sunt într-o căsnicie. Nu putem zice că o căsnicie este wow, este extraordinară (…) Certurile sunt comune și vor veni. Noi ne-am înțeles foarte bine, ne înțelegem, ne certăm. De la toate, de la bani, de la ‘nebani’ (…) Strânge tot (n.r. soția lui, Ioana), chiar mi-aș dori să îi văd conturile ei, ea le vede pe ale mele (n.r. râde)”, a mai declarat fostul fotbalist.

