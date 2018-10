Gabi Tamaș: „M-am simţit ca la 18-19 ani!”

Revenit la națională după o bună perioadă de timp, fundașul central Gabriel Tamaș a declarat că a a vut emoții mari la revenirea sub „tricolor”.

Tamaș a spus că se bucură foarte mult pentru cele trei puncte pe care România le-a cucerit în Lituania și crede că deși a fost obținută la limită la Vilnius cu scorul de 2-1.

„Mă bucur foarte mult, cred că am meritat victoria. E un sentiment aparte când vii la naţională, mai ales că am fost convocat după atâta timp. Când am luat gol, m-am gândit că poate port ghinion. Venisem după atâta timp şi am luat gol în minutul 89. Dar până la urmă iată că am câştigat. M-am simţit fix cum a spus selecţionerul, ca la 18-19 ani. Să nu dăm vina pe teren, e foarte greu să câştigi aici. Aţi văzut că şi Serbia s-a chinuit. Noi am făcut tot posibilul şi până la urmă am câştigat. Bineînţeles că putem bate Serbia, acesta e obiectivul, din această dublă să facem 6 puncte”, a declarat Gabi Tamaș.

România a deschis scorul în minutul 13, Alex Chipciu reluând din opt metri în plasă o minge respinsă de Algis Jankauskas din faţa lui Mitriţă, reușita sa stabilind și scorul primului mitan.

Contrar cursului jocului, Lituania a reușit egalarea cu un minut înaintea finalului de joc profitând de o nesincronizare în centrul apărării lui Cosmin Contra, Zulpa a rămas singur cu portarul după o combinaţie cu Valskis şi a marcat.

Când nimeni nu mai spera, tricolorii au reuşit să marcheze golul victoriei în min. 90+3, prin Maxim, care l-a driblat elegant pe Algis Jankauskas şi a marcat cu un şut la colţul lung.

Cu cinci punctem „tricolorii” sunt pe locul 2 în clasament după Serbia care are 7 puncte după victoria pe care a obținut-o aseară în Muntenegru. Naţionala României va juca duminică ora 16:00 pe Arena Naţională cu Serbia, un meci decisiv pentru câştigarea grupei.