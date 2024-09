Gabriel Trifu dă cărţile pe faţă: „Este total greșit ce a spus ea cu dentistul…” Cum l-a cunoscut Catrinel Sandu pe actualul soţ, de fapt

Gabriel Trifu discută despre relația pe care o are cu Catrinel Sandu și cele două fiice, după divorțul de fosta bebelușă. Deși dă din coate să le fie cât mai mult alături fetelor sale, fostul sportiv susține că mama acestora îi pune bețe în roate. În cea mai recentă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, aflați toate detaliile.

În cea mai recentă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”,Gabriel Trifu susține că fosta soție, Catrinel Sandu, ar fi mințit în legătură cu actualul soț american, Steve, și oferă detalii despre relația sa cu cele două fiice alături de care nu ar petrece atât de mult timp pe cât ar visa.

„Nu vreau să intru în detalii despre cum l-a cunoscut ea pe actualul soț, este total greșit ce a spus ea cu dentistul… Ea l-a întâlnit cu mine! Ne-am dus la masă împreună, el a venit cu soția lui de la vremea aceea și așa l-a întâlnit. Ea nu a avut o părere bună despre el, dar când a fost a fost să decidă, ea a ales o situație de confort! Mă bucur pentru ei că se înțeleg bine și au o casă frumoasă și este totul perfect, așa cum declara și despre mine că era totul perfect. Probabil și înaintea mea era totul perfect!”, spune fostul sportiv.

Regretele din relația cu fiicele sale

În plus, Gabriel Trifu dezvăluie că nu ar avea relația pe care și-o dorește cu cele două fiice, pe motiv că fosta bebelușă ar interveni deseori împotriva lui.

”Eu am luptat să-mi petrec mai mult timp cu fetele și ea m-a blocat tot timpul pe tema aceasta. Eu sunt conștient că mama este foarte importantă în viața copilului, dar și tatăl este foarte important. Ea le învăța să îi spună tată lui Steve și pe mine să mă numească Gabi. Este o ură pe care nu și-a rezolvat-o în interiorul ei. Ea tot timpul încercă să le aducă pe fete în discuțiile noastre, să vadă copiii ce probleme avem noi, să mă judece fetele pentru cât de nenorocit sunt eu. Copiii trebuiesc protejați de aceste probleme! Le rănești, chiar dacă ele nu arată nimic. (…)

Ea crede că fetele nu sunt importante pentru mine, doar pentru ea. Eu mi-aș dat viața pentru ele. Poate doar în ultimul an nu a venit, pentru că a fost Covidul, dar în rest, în fiecare an, vine aici, ia toate televiziunile la rând și își explică divorțul, care s-a petrecut acum câțiva ani, viața ei profesională de la cea mai bună școală în ghilimele, pentru că nu este cea mai bună școală. Cum a ajuns ea acolo… este altă problemă, pe care nu vreau să o deschid! Dar da, să încetăm acest război, să ne vedem fiecare de treaba lui, să nu încercăm să manipulăm copiii contra părinților”, explică Gabriel Trifu, în cea mai recentă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Iar asta nu e tot! Fostul tenismen susține că, de fiecare dată când încearcă să se impună oarecum în fața fiicelor sale, Catrinel le-ar da acestora mână liberă, împotriva dorinței lui.

”Fata cea mare are 15 ani. Eu întotdeauna am fost de părere să întârziem cu fardurile, cu găurile în urechi și așa mai departe, pentru că ești un copil, ești fragil. (…) Din partea cealaltă, știind că eu mă opun, mesajul este pozitiv! (…) Când am ajuns acasă, fata cea mare mi-a arătat că are buric în cercel. A trebuit să plec din cameră, pentru că era să leșin! Din partea mea, mesajul a fost să mai aștepte, să nu se ia după alte fete, din partea cealaltă a fost să facă ce vrea”, continuă Gabriel.

Ce spune despre divorțul de fosta bebelușă, despre Simona Halep, dar și despre sacrificiile făcute în propria carieră de sportiv, aflați în cea mai recentă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”.

