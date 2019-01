Gabriela Cristea, recomandare pentru mămici: ”Noi încă de la primul copil am optat pentru această variantă”

În cadrul emisiunii pe care o prezintă, Gabriela Cristea le-a făcut tuturor mămicilor și viitoarelor mămici o recomandare!

Gabriela Cristea a mărturisit că va opta, din nou, pentru varianta de co-sleeping atunci când va veni pe lume cel de-al doilea bebeluș. Această opțiune este din ce în ce mai des întâlnită în rândul mămicilor moderne. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA, LA UN PAS SĂ NU AJUNGĂ LA EMISIUNE: ”ÎN TOATĂ PANICA…”)

„Mi e frică să dorm cu copilul în pat, dacă îl lovesc, dacă îl sufoc. Noi încă de la primul copil, de la Victoria, am optat pentru această variantă. Am făcut asta din două motive, mi-a fost foarte frică să dorm cu copilul în pat, să nu mă răstorn peste ea. Am avut aceste temeri! Al doilea aspect este că părinţii nu mai au intimitate şi cred că am luat decizia corectă (…) Le recomand femeilor co-sleeping-ului! Co-sleeping-ul este folosit ca să doarmă cu noi în braţe şi îl folosesc toate mămicile moderne”, a spus Gabriela Cristea în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

Gabriela Cristea a renunțat la câteva lucruri

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mama unei fetițe peste aproximativ două luni și abia așteaptă să-și strângă minunea la piept. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că a renunțat la anumite lucruri de când este însărcinată. (VEZI ȘI: GRAVIDĂ ÎN 7 LUNI, GABRIELA CRISTEA ARE GRAVE PROBLEME DE SĂNĂTATE. I S-A FĂCUT RĂU ȘI I S-A PUS MASCA DE OXIGEN)

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus recent Gabriela Cristea.