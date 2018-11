Gabriela Cristea și Tavi Clonda se opresc la doi copii: „Ea s-a speriat puțin!”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt extrem de fericiți de când au aflat că vor deveni din nou părinți. Cu toate acestea, se pare că vedetele s-au hotărât că se vor opri la doi copii.

„Cumva, amândoi ne doream, dar nu mai îndrăzneam să-i cerem lui Dumnezeu încă o minune. Gabriela s-a speriat puțin, dar i-a trecut repede și acum se bucură și ea. Să nu exagerăm cu încă un copil. Nu m-aș hazarda la al treilea. Bonă încă nu am găsit, nu prea am căutat, dar ne trebuie un ajutor, cu două fete va fi și mai greu’, a adăugat acesta.”, a declarat Tavi Clonda pentru libertatea.ro.

Mai mult, Tavi Clonda este extrem de fericit că va avea tot fetiță: „Voi fi între trei fetițe, că și mami e tot o fetiță, rămânem copii în sufletul nostru. Privesc partea bună, sunt răsfățatul casei, singurul prinț între atâtea prințese. Dar e și o responsabilitate: trebuie să am grijă de ele, să le ocrotesc, să le păzesc. Deocamdată, e destul de greu cu Victoria. De vreo două săptămâni e ceva mai ușor, de când merge. Acum însă, trebuie acum să fiu atent ce bagă în gură. Sunt sentimente noi pentru mine, sper să fac față! Învățasem de la bunica și de la mama niște chestii numerologice, calcule pentru aflarea sexului bebelușului. La prieteni le-am făcut, am râs, am calculat, la noi nu. La Victoria, i s-a pus sare în cap Gabrielei, la o petrecere, și a ieșit că va fi fată. Și așa a fost. Acum nu am avut timp să mergem nicăieri’”. (Citește și Gabriela Cristea, mesaj în noapte: ”Mă trezesc, mă uit la ceas, chioară așa, la telefon, văd 26 de …”)

Gabriela Cristea, sarcină cu probleme

Într-un interviu acordat revistei VIVA!, Gabriela Cristea a dezvăluit că nu va naște la 40 de săptămâni, ci la 38. Frumoasa prezentatoare a mai spus că acesta este sfatul pe care l-a primit din partea medicilor, iar ea este decisă să îl respect, evitând astfel posibile complicații nedorite. (Vezi și Gabriela Cristea a poftit în direct la un preparat în fața căruia niciun român nu rezistă: “Mi-e gândul numai la…”)

“Trebuie să nasc în martie, dar totul se va întâmpla cu două săptămâni mai devreme. Practic, eu nu voi naște la 40 de săptămâni, așa cum se întâmplă în mod normal, ci la 38 de săptămâni. Nu este prematur, dar așa mi-au spus medicii că este mai bine, în cazul meu. Eu am născut prin cazariană și prima oară și trebuie să am distanţă de doi ani între cele două operații… Eu nu voi avea doi ani și, prin urmare, ca să evităm să apară eventuale complicații, e bine ca nașterea să aibă loc puțin mai devreme”, a declarat Gabriela Cristea pentru VIVA! (Nu rata Gabriela Cristea a recunoscut cât de greu a rămas însărcinată! ”După vreo 35 de ani fertilitatea scade radical”)