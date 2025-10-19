Galeria Rapidului, gest grosolan in meciul cu Dinamo! Ce au facut fanii în timpul momentului de reculegere pentru victimele din Rahova

Au fost momente tensionate pe Arena Națională din București. La începutul meciului dintre Rapid și Dinamo, galeria giuleștenilor a sfidat galeria adversă, nerespectând momentul de reculegere adresate lui Cătălin Hîldan, victimelor din explozia din Rahova și Flavius Domide.

Duminică, 19 octombrie 2025, s-a disputat meciul dintre Dinamo-Rapid. Partida a avut loc stadionul Arena Națională din București și s-a jucat cu casa închisă. Galeriile celor două echipe au făcut spectacol, însă nu au lipsit momentele tensionate.

Încă de la începutul duelului, într-un moment în care galeriile și fotbaliștii ar fi trebuit să păstre un moment de reculegere pentru victimele exploziei din Rahova, pentru Cătălin Hîldan și Flavius Domide, suporterii rapidiști au avișat un mesaj jignitor pentru rivali, unele dintre ele imposibil de reprodus.

Momente tensionate la meciul Rapid – Dinamo de pe Arena Națională

Galeria celor de la Rapid a fost protagonista unui moment grosolan în timpul meciului cu Dinamo, din Superliga României, disputat pe Arena Națională. Fanii giuleșteni nu au respectat minutul de reculegere pe care dinamoviștii au dorit să-l țină pentru Cătălin Hîldan, Flavius Domide și victimele care au pierit în explozia devastatoare din blocul de locuințe din cartierul Rahova.

În startul meciului, organizatorii au dorit să țină un moment de reculegere pentru cei doi foști dinamoviști, dar și pentru cele trei victime care și-au pierdut viața vineri, 17 octombrie. Este vorba despre tragedia din Rahova, unde un bloc a fost devastat de o explozie care ar fi fost cauzată de o scurgere de gaze. O tânără însărcinată, în vârstă de 24 de ani, a murit, dar și o avocată și o altă femeie. Cea din urmă se afla în casă alături de soțul ei, care a suferit și el răni grave, fiind transportat la un spital din Austria:

„Să ne gândim la marii fotbaliști ai României, cu sute de meciuri în prima ligă. Să ne gândim la victimele tragediei care a lovit Bucureștiul în aceste zile. Orașul, adică și Rapid, plânge împreună și se oprește din cântat. Viața e mai fragilă decât pare, iar respectul nu se discută. Ori îl ai, ori nu îl ai”, a transmis crainicul de pe Arena Națională, în timp ce fanii Rapidului continuau să cânte în peluză, fără nicio jenă, și fără să respecte momentul de reculegere care trebuia ținut pentru Domide, Hîldan și cele trei femei decedate în urma exploziei.

