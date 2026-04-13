Acasă » Știri » Geanta din „piele de dinozaur” care provoacă controverse în lumea științei. Cum a fost obținută, de fapt

Geanta din „piele de dinozaur” care provoacă controverse în lumea științei. Cum a fost obținută, de fapt

De: Diana Cernea 13/04/2026 | 08:50
O geantă realizată din colagen derivat din fosile de Tyrannosaurus rex a fost prezentată la Amsterdam, stârnind atât fascinație, cât și scepticism. Proiectul promite o alternativă sustenabilă la pielea tradițională, dar ridică semne de întrebare privind autenticitatea materialului.

O geantă într-o nuanță turcoaz, realizată din așa-numita „piele de T. rex”, este expusă la ArtZoo Museum, unde atrage deja atenția publicului. Piesa este prezentată într-un decor spectaculos, sub o replică de dinozaur, și va rămâne acolo până pe 11 mai, după care va fi scoasă la licitație, cu un preț de pornire de peste 500.000 de dolari.

Geantă din „piele de dinozaur”? Se pare că da!

Materialul din care este realizată nu provine direct din pielea unui dinozaur, ci din fragmente de proteine antice extrase din fosile de Tyrannosaurus rex descoperite în Statele Unite.

Conform Reuters, cercetătorii implicați în proiect au folosit fragmente de colagen identificate în fosile și le-au introdus în celule animale pentru a produce, în laborator, un material similar pielii. Acest proces a fost realizat de mai multe companii, printre care The Organoid Company și Lab-Grown Leather Ltd..

Rezultatul este un tip de piele crescută în laborator, despre care creatorii spun că reprezintă nu doar o alternativă ecologică, ci și un „upgrade tehnologic” față de materialele tradiționale.

Între inovație și marketing

Inițiatorii proiectului susțin că utilizarea ADN-ului și proteinelor antice oferă produsului un element unic, care îl diferențiază pe piață. Nu este pentru prima dată când echipa experimentează astfel de concepte: anterior, au creat chiar și o chiftea folosind ADN de mamut.

Totuși, termenul de „piele de T. rex” este contestat de o parte a comunității științifice.

Critici din partea cercetătorilor

Mai mulți experți atrag atenția că ceea ce a fost folosit nu poate recrea cu adevărat pielea unui dinozaur. Potrivit paleontologilor, colagenul descoperit în fosile este extrem de fragmentat și provine din interiorul oaselor, nu din piele.

Prin urmare, chiar dacă proteinele sunt reale, structura complexă a pielii, cea care îi oferă rezistență și textură, nu poate fi reprodusă pe baza acestor date.

Viitorul pielii artificiale

În ciuda controverselor, proiectul deschide o discuție importantă despre viitorul materialelor sustenabile. Pielea crescută în laborator ar putea reduce dependența de industria animală și impactul asupra mediului.

Chiar dacă „pielea de dinozaur” este, cel mai probabil, mai mult un concept decât o realitate științifică fidelă, inițiativa arată cât de departe poate merge combinația dintre biotehnologie și design.

Iar uneori, în inovație, granița dintre știință și marketing este la fel de subțire ca o geantă de lux.

Tags:

