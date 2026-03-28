Și băieții poartă genți câteodată! Harry Styles demonstrează că acest accesoriu nu e doar pentru femei

Artistul britanic a atras atenția la o apariție recentă după ce a fost fotografiat purtând una dintre cele mai râvnite genți ale momentului. Alegerea sa vestimentară arată că accesoriile de lux nu mai sunt rezervate doar femeilor, tot mai mulți bărbați adoptând aceste piese ca elemente centrale ale stilului personal, potrivit CNN.

Geanta care a stârnit invidia fashionistelor

Harry Styles a fost surprins purtând o geantă maxi cu imprimeu leopard de la Chanel, creată de noul director artistic al casei de modă, Matthieu Blazy.

Modelul a fost prezentat pentru prima dată la show-ul Métiers d’Art al brandului, organizat la New York, și a devenit rapid una dintre cele mai dorite piese din colecție. Geanta este considerată un adevărat „It-bag”, adică un accesoriu extrem de popular și exclusivist, care definește tendințele momentului.

De când a ajuns în magazine prima colecție ready-to-wear semnată de Blazy pentru Chanel, cererea pentru aceste produse a crescut spectaculos. Presa internațională a relatat despre hoardele de cliente care s-au grăbit să cumpere noile piese, unele magazine fiind luate cu asalt.

Potrivit relatărilor din industria modei, modelul maxi flap purtat de Styles a fost printre cele mai greu de găsit articole din colecție, pe de o parte și din cauza stocurilor limitate.

Noile reguli ale modei

De-a lungul istoriei modei, majoritatea „It-bag-urilor” au fost asociate cu publicul feminin. Printre cele mai faimoase exemple se numără geanta Chanel 2.55, lansată în anii ‘50, Dior Saddle Bag din 1999 sau geanta Luggage creată de Celine în 2010.

Însă lucrurile se schimbă rapid. Tot mai multe celebrități masculine adoptă gențile de lux ca elemente esențiale ale stilului personal. Actori și artiști precum Jacob Elordi, A$AP Rocky sau Pharrell Williams apar frecvent în public purtând genți de la branduri precum Bottega Veneta, Chanel sau Goyard.

De asemenea, Timothée Chalamet a fost văzut recent purtând o mini-geantă Hermès sau poșete mici Chanel, iar Bad Bunny a atras atenția cu o geantă Gucci Jackie 1961.

Accesoriile devin o formă de expresie personală

Având în vedere că tot mai mulți bărbați investesc masiv în imaginea personală, gențile nu mai sunt privite doar ca obiecte practice, ci ca adevărate declarații de stil. Această schimbare reflectă o transformare mai amplă în modul în care este percepută masculinitatea în industria fashion. Experimentarea cu propriul stilul și libertatea de exprimare devin tot mai importante, iar accesoriile considerate cândva exclusiv feminine își găsesc locul și în garderoba masculină.

Pentru mulți designeri și stiliști, acest fenomen este un semn al unei lumi a modei mai deschise și mai diverse. Totuși, există și o consecință amuzantă – competiția pentru cele mai râvnite „It-bag-uri” devine acum mult mai mare, deoarece gențile momentului nu mai sunt căutate doar de femei.

