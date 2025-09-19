George Jaguarul a recunoscut! Ea este cea mai importantă femeie din viața lui: „Mi-e groază”

Sezonul 9 Insula Iubirii s-a încheiat, însă concurenții și ispitele încă sunt în atenția publicului. În acest an, cel mai apreciat personaj din cadrul emisiunii din Thailanda a fost George Jaguarul. Cu stilul său unic și replicile alese, acesta a cucerit imediat publicul. Acum are o mulțime de fani și este asaltat de aceștia, însă puțini sunt cei care îi cunosc povestea de viață. Recent, Jaguarul a vorbit despre cea mai importantă femeie din viață sa. Domnișoarele dornice nu au cum să concureze cu ea.

Cea mai importantă femeie din viața Jaguarului

Recent, George a fost invitat în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu, iar acolo le-a arătat fanilor și o altă parte a vieții lui. Dacă la Insula Iubirii și-a demonstrat farmecul, de această dată Jaguarul a vorbit despre viața și familia sa. Acesta a recunoscut că nu a avut și nici nu are o relație prea apropiată cu părinții săi, iar asta l-a făcut să sufere destul de mult de-a lungul timpului.

Ispita a mărturisit că relația cu tatăl său a fost aproape inexistentă și nici cea cum mama nu a fost una prea roz. Însă, chiar dacă părinții nu i-au fost alături, George a avut mereu lângă el o persoană extrem de importantă, căreia îi datorează multe. Este vorba despre bunica sa, femeie pe care o iubește și o apreciază cel mai mult.

Jaguarul a precizat că ea i-a fost mereu alături și încă îi este. De asemenea, el a mai spus că trăiește cu o mare teamă și se gândește cu groază la ziua în care aceasta nu o mai fie

„Ea e viața mea. Dacă nu era ea în viață, multe lucruri nu le aveam și nu le făceam nimic. Am mereu gândul ăla că poate mâine nu va mai fi”, a declarat George Jaguarul.

Mai mult, acesta a mai mărturisit că până și acum bunica are grijă de el. Femeia chiar s-a asigurat că, după ce va muri, îi va lăsa nepotului tot, pentru a avea un viitor sigur.

„Mi-e groază (n.r. de momentul în care bunica lui va muri), mă supără foarte tare că-mi zice «Hai să-ți arăt ascunzătoarea unde trebuie să mergi să faci» și zic «Nu începe a vorbi discursul ăsta, te rog». Când o să vină momentul, că mi-a lăsat ceva, ca să știu unde este, zice ca să ai mâine ce să mănânci din cauza că știm că părinții tăi sunt cum sunt, stânga-dreapta, și nu vă prea vedeți”, a mărturisit George Jaguarul de la Insula iubirii.

