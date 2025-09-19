Acasă » Știri » George Jaguarul a recunoscut! Ea este cea mai importantă femeie din viața lui: „Mi-e groază”

George Jaguarul a recunoscut! Ea este cea mai importantă femeie din viața lui: „Mi-e groază”

De: Alina Drăgan 19/09/2025 | 23:03
George Jaguarul a recunoscut! Ea este cea mai importantă femeie din viața lui: „Mi-e groază”
Cea mai importantă femeie din viața Jaguarului /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Sezonul 9 Insula Iubirii s-a încheiat, însă concurenții și ispitele încă sunt în atenția publicului. În acest an, cel mai apreciat personaj din cadrul emisiunii din Thailanda a fost George Jaguarul. Cu stilul său unic și replicile alese, acesta a cucerit imediat publicul. Acum are o mulțime de fani și este asaltat de aceștia, însă puțini sunt cei care îi cunosc povestea de viață. Recent, Jaguarul a vorbit despre cea mai importantă femeie din viață sa. Domnișoarele dornice nu au cum să concureze cu ea.

La Insula Iubirii, Jaguarul a făcut ravagii. Deși nu a intrat prea mult în jocul ispitei, George a reușit să cucerească publicul. Stilul său unic și felul în care vede viața a fost apreciat de mulți, mai ales de doamne și domnișoare, după cum chiar el spune. Recent, Jaguarul și-a deschis inima și a vorbit despre cea mai importantă femeie din viața lui. Cine este aceasta?

Cea mai importantă femeie din viața Jaguarului

Recent, George a fost invitat în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu, iar acolo le-a arătat fanilor și o altă parte a vieții lui. Dacă la Insula Iubirii și-a demonstrat farmecul, de această dată Jaguarul a vorbit despre viața și familia sa. Acesta a recunoscut că nu a avut și nici nu are o relație prea apropiată cu părinții săi, iar asta l-a făcut să sufere destul de mult de-a lungul timpului.

Ispita a mărturisit că relația cu tatăl său a fost aproape inexistentă și nici cea cum mama nu a fost una prea roz. Însă, chiar dacă părinții nu i-au fost alături, George a avut mereu lângă el o persoană extrem de importantă, căreia îi datorează multe. Este vorba despre bunica sa, femeie pe care o iubește și o apreciază cel mai mult.

Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape...
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

Jaguarul a precizat că ea i-a fost mereu alături și încă îi este. De asemenea, el a mai spus că trăiește cu o mare teamă și se gândește cu groază la ziua în care aceasta nu o mai fie

„Ea e viața mea. Dacă nu era ea în viață, multe lucruri nu le aveam și nu le făceam nimic. Am mereu gândul ăla că poate mâine nu va mai fi”, a declarat George Jaguarul.

Mai mult, acesta a mai mărturisit că până și acum bunica are grijă de el. Femeia chiar s-a asigurat că, după ce va muri, îi va lăsa nepotului tot, pentru a avea un viitor sigur.

„Mi-e groază (n.r. de momentul în care bunica lui va muri), mă supără foarte tare că-mi zice «Hai să-ți arăt ascunzătoarea unde trebuie să mergi să faci» și zic «Nu începe a vorbi discursul ăsta, te rog». Când o să vină momentul, că mi-a lăsat ceva, ca să știu unde este, zice ca să ai mâine ce să mănânci din cauza că știm că părinții tăi sunt cum sunt, stânga-dreapta, și nu vă prea vedeți”, a mărturisit George Jaguarul de la Insula iubirii.

Drama neștiută a lui George, Jaguarul de la Insula Iubirii 2025: „Nu era nimeni…”

Concurenta la care George Jaguarul a râvnit, de fapt, deși i-a dat ghirlanda Ellei Vișan la Insula Iubirii

Tags:
Iți recomandăm
A cerut-o de soție pe scenă, în timpul concertului! Fiul lui Costel Biju s-a logodit cu frumoasa Antonia
Știri
A cerut-o de soție pe scenă, în timpul concertului! Fiul lui Costel Biju s-a logodit cu frumoasa Antonia
Ce poreclă a primit Melania Trump de la „Squirrels”. Kate Middleton a fost prezentă la momentul viral
Showbiz internațional
Ce poreclă a primit Melania Trump de la „Squirrels”. Kate Middleton a fost prezentă la momentul viral
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un...
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi
Gandul.ro
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape...
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă: „Aș recomanda România tuturor”
Adevarul
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă:...
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste lacrimogenă. Care e adevărul
Digi24
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste...
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui...
Parteneri
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
Click.ro
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce...
EXCLUSIV Statul român, despăgubit pentru tezaurul furat din Olanda. Câți bani au ajuns la Muzeul Național de Istorie
Digi 24
EXCLUSIV Statul român, despăgubit pentru tezaurul furat din Olanda. Câți bani au ajuns la Muzeul...
Tragedie în Capitală: un copil de doar 7 ani a murit electrocutat jucându-se cu un aparat de radio pe stradă
Digi24
Tragedie în Capitală: un copil de doar 7 ani a murit electrocutat jucându-se cu un...
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din...
Mama Geta, cadou deosebit pentru fiica lui Culiță, Miray. Cum a reacționat Daniela când a văzut: „Ia uitați!”
kanald.ro
Mama Geta, cadou deosebit pentru fiica lui Culiță, Miray. Cum a reacționat Daniela când a...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
kfetele.ro
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
observatornews.ro
Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Fanatik.ro
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
A renunțat la tenis, dar face furori pe social media. Ucraineanca Angelina Dimova e o apariție ravisantă
Fanatik.ro
A renunțat la tenis, dar face furori pe social media. Ucraineanca Angelina Dimova e o...
Câți bani am dat, de fapt, Ucrainei? Traian Băsescu acuză Guvernul că greșește: Ar trebui să fim cinstiți să spunem
Capital.ro
Câți bani am dat, de fapt, Ucrainei? Traian Băsescu acuză Guvernul că greșește: Ar trebui...
BOMBA BOMBELOR! Va fi adus în țară ca să-și ispășească pedeapsa! Va fi extrădat din Germania!
Romania TV
BOMBA BOMBELOR! Va fi adus în țară ca să-și ispășească pedeapsa! Va fi extrădat din...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Lucian Burdujan este, în continuare, de negăsit. Mărturia lui Dani Coman
evz.ro
Lucian Burdujan este, în continuare, de negăsit. Mărturia lui Dani Coman
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care l-a băgat o lună în închisoare
Gandul.ro
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care...
Cristi Borcea revine lângă marea dragoste de dragul fiului lui: Pentru el fac asta
as.ro
Cristi Borcea revine lângă marea dragoste de dragul fiului lui: Pentru el fac asta
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte:
radioimpuls.ro
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe...
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
Fanatik.ro
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46...
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce s-a ales de casa în care a copilărit regretatul actor. La 3 ani de la moartea lui Alexandru Arșinel, ...
Ce s-a ales de casa în care a copilărit regretatul actor. La 3 ani de la moartea lui Alexandru Arșinel, fiul acestuia rupe tăcerea: “Sunt mici regrete”
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ...
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Am aflat ce contracte au semnat concurenții și ispitele de la Insula Iubirii. Au clauze de 2-4 mii ...
Am aflat ce contracte au semnat concurenții și ispitele de la Insula Iubirii. Au clauze de 2-4 mii € pentru…
Vedeta din Antenă, ofertată de ProTV! Au vrut-o înapoi pe sticlă, dar i-a refuzat: „Nu pot accepta ...
Vedeta din Antenă, ofertată de ProTV! Au vrut-o înapoi pe sticlă, dar i-a refuzat: „Nu pot accepta astfel de proiecte”
A cerut-o de soție pe scenă, în timpul concertului! Fiul lui Costel Biju s-a logodit cu frumoasa Antonia
A cerut-o de soție pe scenă, în timpul concertului! Fiul lui Costel Biju s-a logodit cu frumoasa Antonia
Ce poreclă a primit Melania Trump de la „Squirrels”. Kate Middleton a fost prezentă la momentul ...
Ce poreclă a primit Melania Trump de la „Squirrels”. Kate Middleton a fost prezentă la momentul viral
Vezi toate știrile
×