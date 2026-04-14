George „Jaguarul” și-a găsit jumătatea! Primele imagini cu iubita care l-a „îmblânzit”

George, cunoscut publicului drept „Jaguarul” din emisiunea Insula Iubirii, pare că și-a găsit, în sfârșit, echilibrul în plan sentimental. Fosta ispită trăiește o nouă poveste de dragoste și, după toate aparențele, este mai împlinit ca niciodată. Recent, acesta a decis să nu mai țină relația departe de ochii curioșilor și s-a afișat alături de partenera sa.

Deși în trecut părea greu de impresionat și destul de selectiv în privința femeilor din viața lui, iată că bruneta misterioasă a reușit să îi capteze complet atenția. Frumoasă și sigură pe ea, aceasta pare să fie exact ceea ce căuta George „Jaguarul”. Imaginea postată de el i-a surprins pe fani, mai ales că până acum a fost discret și nu și-a expus viața personală în acest mod.

Jaguarul și-a găsit jumătatea

Cei doi au apărut într-un cadru relaxat și seducător, purtând halate de baie, ceea ce a stârnit imediat reacții din partea admiratoarelor care îl urmăresc. Spre deosebire de alte interacțiuni din trecut, această apariție sugerează o relație serioasă.

Chiar dacă nu a oferit detalii despre povestea lor, gestul de a se afișa public spune multe despre stadiul relației. Se pare că lucrurile evoluează într-o direcție stabilă.

Pe lângă viața amoroasă, George are și planuri importante pentru viitor. Își dorește să devină tată și visează la momentul în care va avea propria familie. El a mărturisit că ar prefera să aibă o fetiță și este convins că va oferi copilului său dragostea pe care el nu a simțit-o pe deplin în copilărie.

„Eu aș vrea o fetiță. La mine în Italia, se spune că fetița se atașează mai mult de tată, băiatul mai mult de mamă. Eu sincer, de abia aștept, din cauză că o să fie sângele meu și de abia aștept să petrec momente cu ea și să îi arăt dragostea de la un tată pe care eu nu am simțit-o și este foarte puternică (…) Eu abia aștept să îmi fac o familie”, a declarat George Jaguarul.

