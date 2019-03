George Pușcaș, pe val la națională: „Sunt foarte fericit!”

Atacantul lui Palermo, George Pușcaș, s-a declarat foarte fericit de golul pe care l-a marcat în victoria „tricolorilor”, scor 4-1 cu Insulele Feroe în „Gruia” în preliminariile EURO 2020.

„E o plăcere imensă să înscriu aici, să joc pentru tricolori. Când înscriu este un sentiment pe care nu îl trăiesc decât la meciurile echipei naționale. Sunt foarte fericit! După eșecul din Suedia, trebuie să facem un joc mai frumos pentru suporterii care au venit pe frigul acesta să ne susțină. În prima repriză, am atins mai greu mingea, mai ales în aglomerația în care s-a jucat acolo. Un gol frumos, mă bucur că am reușit să marchez, mai ales din afara careului de 16 metri. Mă bucur că am înscris în fața suporterilor ardeleni, pentru că sunt de ai mei”, a declarat George Pușcaș.

În vârstă de 22 de ani, atacantul lui Palermo are două goluri în șase prezențe la prima reprezentativă a țării noastre.

„Tricolorii” au obținut primele trei puncte din preliminariile EURO 2020. „Dubla” lui Claudiu Keșeru (min. 29, 32) și golurile lui Ciprian Deac (min.26) și George Pușcaș (min. 63) au adus prima victorie pentru elevii lui Cosmin Contra în această campanie.

În grupă, lider este Spania cu 6 puncte urmată de Suedia cu 4 puncte, România cu 3 puncte, Malta 3 puncte, Norvegia 1 punct și Insulele Feroe fără niciun punct.

Următorul meci al „tricolorilor” în grupa F preliminară a Campionatului European va avea loc la Oslo cu Norvegia.

Rezultatele meciurilor de ieri din preliminariile EURO 2020:

Armenia- Finlanda 0-2

Bosnia și Herțegovina- Grecia 2-2

Elveţia- Danemarca 3-3

Irlanda- Georgia 1-0

Italia- Liechtenstein 6-0

Malta- Spania 0-2

Norvegia- Suedia 3-3

România- Insulele Feroe 4-1