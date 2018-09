George Țucudean: „CFR Cluj este mereu favorită la titlu!”

Autor al unei duble în victoria pe care CFR Cluj a obținut-o în duelul cu Dinamo, scor 3-1, atacantul George Țucudean a declarat că echipa sa este și în acest an favorită la titlu.

Țucudean a spus că nu se teme de concurența cu Julio Baptista, fostul star al lui Real Madrid semnând cu formația din Gruia

„Avem ocazii, jucăm bine și mă bucur că am continuat pe drumul acesta. E devreme să vorbim de titlul de golgheter, sunt multe meciuri rămase în joc. E important să câștige echipa, restul nu mai contează. În repriza a doua s-a jucat mult mai frumos decât în prima. E păcat că am primit gol, dar acest lucru ne-a descătușat și ne-am dus peste ei foarte bine. CFR Cluj este mereu favorită la titlu. Lumea are așteptări mari și sperăm să fim acolo sus la finalul campionatului. E foarte bine că a venit Baptista. E un lucru bun. Vin jucători cu valoare și avem de învățat de la oricine. Trebuie să facă pregătire pentru că nu e sută la sută. Nu l-am văzut la antrenament pentru că nu prea avem timp de antrenamente. Sunt meciuri din 3 în 3 zile și trebuie să ne refacem foarte bine”, a declarat George Țucudean.

Atacantul a spus că deși pornește ca mare favorită în dubla din play-off-ul Europa League cu campiona Luxemburgului, CFR Cluj trebuie să fie atentă pentru a nu produce o surpriză nedorită.

„Victoriile aduc victorii, avem moral bun. Mergem acolo să câștigăm. Clar suntem favoriți dar nu trebuie să ne culcăm pe o ureche. Trebuie să ne facem jocul și să câștigăm. E o dublă manșă și trebuie să fim atenți”, a conchis Țucudean.