Acasă » Știri » George Vieru, un tânăr de 23 de ani plecat la studii în Olanda, a dispărut fără urmă! Familia nu mai știe nimic de el de luni bune

George Alexandru Vieru a plecat la studii în Olanda și de câteva luni este de negăsit/ sursă foto: Poliția Română

În anul 2022, George Alexandru Vieru (23 de ani) a plecat la facultate în Olanda. De câteva luni (martie – aprilie) familia tânărului nu mai știe nimic de el. Cei care pot oferi detalii care ajută la identificarea lui sunt rugați să sune de urgență la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție. 

George Alexandru Vieru, originar din Motru, este căutat de familie și autorități. Tânărul de 23 de ani a plecat la studii în Olanda, în anul 2022, însă de câteva luni, începând cu perioada martie – aprilie, rudele lui nu au reușit să mai ia legătura cu el. Nimeni nu mai știe nimic de el de atunci. Îngrijorat, luni, 8 decembrie, bunicul tânărului, un bărbat de 55 de ani, a mers și a anunțat dispariția nepotului său – la Poliția Municipiului Motru.

George Alexandru Vieru este de negăsit

„La data de 8 decembrie a.c., polițiști din cadrul Poliţiei Municipiului Motru au fost sesizați de un bărbat de 55 de ani, din localitate, cu privire la faptul că nepotul său, Vieru George Alexandru, de 23 de ani, domiciliat în aceeași localitate, în cursul anului 2022 ar fi plecat la facultate, pe teritoriul Olandei, iar din luna martie-aprilie a.c., nu a mai luat legătura cu membrii familiei și nu se știe unde se află în prezent”, a transmis IPJ Gorj.

George Alexandru Vieru a plecat la studii în Olanda și de câteva luni este de negăsit/ sursă foto: Poliția Română

SEMNALMENTE: înălţime 1,80 – 1,85 metri, greutate aproximativă de 90 de kilograme, ten alb, păr satin, tuns mediu, purtat peste cap, faţă ovală, constituţie atletică, ochi căprui, fără semne particulare, poartă ochelari de vedere.

Persoanele care pot oferi informații despre George Alexandru Vieru sunt rugate să sune de urgență la 112 sau să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

