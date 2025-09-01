Georgina Rodriguez, prezență extravagantă la Veneția! S-a plimbat cu gondola într-o ținută cât 4 salarii minime din România

Logodnica lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, a făcut senzație pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, fiind apreciată de criticii din lumea modei.

Festivalul de Film de la Veneția a fost un bun prilej pentru actori, regizori, cinefili, dar și vedete, să-și dea întâlnire pe covorul roșu al renumitului eveniment din Italia. De la cea de-a 82-a ediție nu a lipsit Georgina Rodriguez, logodnica fotbalistului portughez Cristiano Ronaldo.

Îmbrăcată într-o ținută elegantă, care i-a pus în valoare silueta, Georgina nu a ratat momentul pentru a-și etala bijuteriile încrustate cu diamante. Piesa de rezistență a fost inelul de 30 de carate, estimat la 3 milioane de dolari, dăruit de Ronaldo ca simbol al logodnei, notează Daily Mail.

Rochia neagră cu dantelă a fost realizată special pentru această ocazie la casa de modă Roberto Cavalli. Cristiano nu a participat la eveniment, fiind plecat în cantonament cu echipa.

Georgina Rodriguez, apreciată de critici

Invitată pentru al doilea an consecutiv la Festivalul de Film de la Veneția, Georgina Rodriguez a dat curs chemării și nu s-a sfiit în fața camerei. Deși nu a fost însoțită de celebrul ei logodnic, Georgina a fost la înălțime.

„Emană încredere atunci când pășește. Corpul este perfect lucrat, deși a trecut prin două nașteri. Rochia elegantă îi scoate în evidență formele fine. Iar bijuteriile alese complimentează perfect ținuta. De remarcat machiajul, capodopera lui Patrick Ta”, transmit criticii.

Din exterior, Rodriguez a emanat opulență cu fiecare mișcare. Cât costă ținutele Georginei? La sosire, vedeta a fost surpinsă într-o fustă neagră, pantofi negri stiletto și o maletă asortată.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Prețul unei malete asemănătoare pornește de la 7.000 de lei, iar o fustă creion costă 8.750 de lei, ținuta fiind opera designerului Oscar de la Renta.

Georgina Rodriguez, apariții de mii de euro

După eveniment, logodnica lui Ronaldo le-a mulțumit organizatorilor, designerilor și fanilor pentru susținere.

„Rochia mea de vis realizată de o echipă de vis! Mulțumesc tuturor pentru această călătorie. Vă iubesc”, a transmis Georgina pe rețelele de socializare.

Criticii de modă nu doar că au apreciat ținutele logodnicei lui Ronaldo, dar au ținut cont și de atitudinea arătată în fața fotografilor. Pentru Georgina, acest succes de imagine face parte din povestea unei tinere care a ajuns peste noapte succes internațional.

La fel ca în basme, protagoniștii s-au îndrăgostit la prima vedere, pe vremea când el era cel mai bun fotbalist al planetei și juca la Real Madrid, iar ea era o asistentă în vânzări la Gucci într-un mall din capitala Spaniei.

La plecare, viitoarea doamnă Ronaldo a adoptat o ținută business casual, iar privirile au fost atrase instantaneu de geanta din piele de crocodil marca Birkin, care costă nici mai mult nici mai puțin de 130.000 de euro.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Citește și: Inelul cumpărat de Cristiano Ronaldo, criticat în mediul online! Cine a îndrăznit să jignească gestul fostbalistului