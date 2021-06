Germania subordonează Portugalia și reintră în calculele calificării în optimi la EURO 2020!

19 June 2021, Bavaria, Munich: Football: European Championship, Portugal - Germany, preliminary round, Group F, 2nd matchday in the EM Arena Munich. Germany's Kai Havertz celebrates the 1:3 with Serge Gnabry (r). Photo: Federico Gambarini/dpa,Image: 616677078, License: Rights-managed, Restrictions: GERMANY OUT, Model Release: no, Credit line: Profimedia