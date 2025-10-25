Gestul emoționant făcut de Cătălin Moroșanu pentru un tânăr cu dizabilități. I-a îndeplinit cel mai mare vis!

Dragoș Zdrolidis are doar 22 de ani, dar povestea lui pare desprinsă dintr-un film de Oscar. Băiatul a fost născut prematur, la doar 5 luni și 3 săptămâni, cântărind 700 de grame, iar medicii îi dădeau zero șanse de supraviețuire. Doctorii i-au spus mamei că nu va merge, nu va auzi și nu va vorbi niciodată, dar părinții lui nu a renunțat. Sportul a devenit singura alinare, iar acum Dragoș și-a îndeplinit cel mai mare vis, a lupta în ring alături de Cătălin Moroșanu.

Dragoș s-a născut la doar cinci luni și trei săptămâni de sarcină. Diagnosticele au fost sumbre atât pentru el, cât și pentru părinți. Au existat probleme de auz, de vorbire și insuficiență locomotorie. Timp de ani întregi, viața lui a fost o luptă continuă cu durerile și tratamentele costisitoare. Cu toate aceste, până la 14 ani, abia putea merge. Au urmat operații dureroase și perioade de recuperare.

Visul lui Dragoș a devenit realitate

La 18 ani, soarele a ieșit și pe strada lui Dragoș. Băiatul și-a găsit alinarea în Dumnzeu și nu s-a mai simțit singur nicio clipă. Cel mai mare vis al lui a fost sportul și într-o zi aparent obișnuită, l-a întâlnit pe Dan Căpățână, antrenorul care i-a oferit o nouă șansă. Cu toate că în prima zi, Dragoș urca scările sprijinit de mama lui și abia stătea în picioare, totul s-a schimbat. Dragoș a trecut peste orice barieră, iar astăzi face kickbox, execută lowkick-uri, 50 de tracțiuni și sute de flotări.

„Sportul i-a salvat viața. Este un alt om”, a declarat mama lui Dragoș.

De pe TikTok, direct în arena luptătorilor

Povestea sa a devenit virală pe rețelele sociale. Managerul DFS, Alin Huiu, l-a descoperit pe TikTok și a decis să-l sprijine.

„I-am trimis un trening oficial DFS și l-am întrebat care e visul lui. Mi-a răspuns fără să clipească: ”, a declarat Alin Huiu.

Tânărul din Brăila își împlinește cel mai mare vis din copilărie. Dragoș a urca în ring ca sportiv oficial Dynamite Fighting Show, la gala de la Pitești Arena, acolo unde l-a înfruntat chiar pe idolul său, Cătălin Moroșanu.

„Te iubesc! Moro ești un campion și vei rămâne o viață un campion pentru mine. Ești modelul meu!” a declarat Dragoș Zdrolidis, într-un comentariu pe TikTok.

