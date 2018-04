Ionela Prodan a decedat luni, 16 aprilie, și a fost înmormântată trei zile mai târziu. Anamaria, fiica cea mică a cântăreței de muzică populară, a fost devastată, dar a reușit să-i ofere mamei sale omagiul pe care-l merita cu prisosință. La trei zile de la înmormântare, Anamaria a postat, pe Instagram, câteva fotografii vechi de zeci de ani, de la nunta Ionelei Prodan.

Prietenii s-au grăbit să comenteze imaginile și au încurajat-o și lăudat-o pe Anamaria.

”Multa putere si sanatate va doresc. Doamne ajuta”, ”Multa putere sa-ti dea Dumnezeu sa treci peste, stiu cum e o pierdere de cineva drag. Și eu l-am pierdut pe tata cu 59 ani. Fii puternica”, ”Condoleanțe! Pentru mine, doamna Ionela a însemnat mult! Regret dispariția dumneaei!”, ”Sa va dea D-zeu putere sa mergeti mai departe….e foarte greu, poti sa ai familia cât de mare, prietenii, dar in suflet ramine o durere pe care nu pot s-o explici…esti orfan ”, sunt primele comentarii.

Imagini de colecție din tinerețea Ionelei Prodan, chiar din ziua nunții

”Nu există mai multă iubire şi respect față de mamă decât ai făcut tu, se ştie asta, împărtăşind cu noi aceste amintiri, e ca şi cum le-ai depăna cu ea”, ”Toti cei care trecem@prin asa ceva trebuie sa fim@tari! Fii tare pentru copii!”, ”Acum sufletul ei e unul cu al tau. Si-a implinit toate cele pentru a fi ceea ce ti-a dat sa fii”, ”Dumnezeu sa o odihneasca, a fost o mare mare artista, iti doresc multa putere, te admir, esti un model de tarie si de putere. Multa putere, draga Ana”, ”Arata ca o printesa! Sufletul ii stralucea si-i punea pe chip o aura de inger! Fie ca ingerii s-o aiba in paza in raiul lor…..un om ca mama ta, doar in rai poate fi!”, au mai curs reacțiile.

