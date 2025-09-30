Acasă » Știri » Gestul REVOLTĂTOR făcut de iubitul Ioanei Popescu la priveghiul jurnalistei. Mihai Lungu a șocat-o pe Mara Bănică!

De: Anca Chihaie 30/09/2025 | 23:04
Ziua de astăzi a fost una plină de emoții și tensiuni la capela Cimitirului Berceni 2, acolo unde a avut loc priveghiul jurnalistei Ioana Popescu. Prieteni, cunoscuți și persoane care au admirat-o de-a lungul anilor s-au strâns pentru a-i aduce un ultim omagiu. Atmosfera încărcată de tristețe a fost însă umbrită de un episod neașteptat, ce a stârnit discuții aprinse.

Printre cei prezenți s-a aflat și Mihai Lungu, bărbatul care i-a fost alături Ioanei Popescu în ultima perioadă a vieții sale. Prezența acestuia a atras atenția tuturor, mai ales prin comportamentul considerat de mulți nepotrivit pentru un astfel de moment. În loc ca ceremonia să se desfășoare într-un cadru liniștit, în respect față de cea dispărută, privirile s-au îndreptat către discuțiile aprinse provocate de acesta.

Ce declarații a făcut Mihai Lungu

Momentul tensionat a avut loc la scurt timp după încheierea slujbei religioase. În loc să rămână în liniște lângă sicriu, așa cum făceau ceilalți apropiați, partenerul jurnalistei ar fi ridicat problema sprijinului financiar pentru organizarea înmormântării. Acest gest a surprins și a deranjat pe mulți dintre cei prezenți, care au considerat că discuțiile despre bani nu își aveau locul într-un astfel de context.

”Era o discuție între mine și una dintre prietenele Ioanei. M-a întrebat: ”Te-a ajutat cineva cu ceva?” Zic nu, doar doamna Mara Bănică și în rest nimeni nu a ajutat. Nu e vorba de dat, am zis cine a ajutat. (…) Nu e vorba de a veni cineva, am spus ca idee că nu a ajutat nimeni nici măcar cu 100 lei”, a spus Mihai Lungu, la Spynews TV.

Persoane din anturajul Ioanei Popescu au afirmat că nu ar fi fost prima dată când iubitul acesteia aduce în discuție aspecte legate de bani sau de averea jurnalistei. Din acest motiv, comportamentul lui a fost interpretat ca fiind mai degrabă interesat decât sincer marcat de pierdere.

Priveghiul Ioanei Popescu, care ar fi trebuit să fie un moment de reculegere și unitate, a fost astfel umbrit de acuzații, suspiciuni și certuri. Pentru mulți dintre cei prezenți, gesturile și atitudinea afișată de partenerul jurnalistei au fost considerate nepotrivite.

”Banii aceștia sunt trimiți de mine către tine de pe un alt cont, 100 lei ți-am trimis din două bucăți și tu spui că nu ai primit niciun ban. Eu te-am întrebat mai devreme, te-am întrebat și acum, ai zis că nu ai primit niciun ban. Nu te-am crezut și ți-am trimis eu. Ți-am făcut două plăți de 50 lei. (…) Astăzi a vorbit cu acest așa zis naș. Un prieten de-al Ioanei din Italia. Grija ta, Mihai, era cine ridică ajutorul de înmormântare”, a declarat Mara Bănică.

