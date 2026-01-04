Acasă » Exclusiv » Ghinion pentru liderul trupei Direcția 5! Marian Ionescu, „în turneu” printre mesele ocupate

Ghinion pentru liderul trupei Direcția 5! Marian Ionescu, „în turneu” printre mesele ocupate

De: Delina Filip 04/01/2026 | 16:45
Ghinion pentru liderul trupei Direcția 5! Marian Ionescu, în turneu printre mesele ocupate
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Zilele acestea mall-ul a fost locația unde multe dintre vedetele noastre și-au făcut siesta. Știți cum sunt zilele de imediat după sărbătoare, mai liniștite, când toată lumea vrea doar să se plimbe prin magazine, să meargă la un local bun sau să vadă un film nou. Nici solistul de la Direcția 5 nu face excepție de la regulă. CANCAN.RO l-a surprins în timpul unei ieșiri. Nu era singur, ci alături de doi apropiați pe care, la un moment dat, i-a abandonat, ca ulterior să revină la ei. Însă ghinionul și-a făcut simțită prezența, vedeți imediat despre ce este vorba.

Marian Ionescu, artistul de la Direcția 5, a fost zărit zilele acestea de CANCAN.RO în mall Băneasa alături de doi apropiați. Nu avea cum să nu iasă în evidență, solistul are un stil inconfundabil. A ales să poarte o ținută formată dintr-o bluză neagră deschisă la gât, pantaloni strâmți în aceeași nuanță cu detalii roșii, iar piesa de rezistență a fost geaca de piele cu blană maro.

Solistul de la Direcția 5, misiune clară în mall

Se pare că artistul a venit cu un scop clar în centrul comercial, căci s-a îndreptat glonț către zona de food court. Analizează să vadă ce își cumpără de la chinezesc. Nu rămâne alături de apropiații lui la masă, căci Marian pare singurul căruia îi era foame, mai ales că era trecut demult de orele prânzului. După ce se decide ce să comande, solistul formației Direcția 5 se îndreaptă către zona de food court.

Marian Ionescu a atras, din nou, priviri în mall
Marian Ionescu a mers mall

Caută loc cu tava în mână, semn că nu și-au făcut strategia de dinainte, căci știți cum este în mall trebuie să te organizezi ca să prinzi loc la food court, în special dacă te afli în Băneasa.

Prânzul express al lui Marian Ionescu! A găsit soluția de avarie

Și, după minute bune de căutări cu tava în mână, Marian Ionescu decide să nu se mai complice. Își găsește un loc unde își pune tava cu mâncare și savurează preparatele din picioare. Cu toate că părea că i-a fost foame, căci primele îmbucături le-a luat pe nerăsuflate, artistul se întrerupe de la masă pentru a vorbi la telefon. Discuția: destul de importantă, dacă ne luăm după cât de mult a gesticulat cântărețul. După ce încheie convorbirea, dă să ia o îmbucătură din mâncare, dar îi vine să strănute. Se pare că această perioadă este plină de răceli și alergii.

Nu a avut răbdare să găsească masă și a preferat să mănânce în picioare
Nu a avut răbdare să găsească masă și a preferat să mănânce în picioare

După ce termină de mâncat, solistul trupei Direcția 5 merge să se revadă cu cei de care se despărțise cu puțin timp înainte. Dau o tură prin mall, să își facă siesta, dar nu se opresc prin magazine, ci se îndreaptă spre ieșire, semn că, cel puțin pentru Marian Ionescu, ieșirea în mall a avut un scop precis.

CITEȘTE ȘI: Marian Ionescu s-a dezbrăcat în mijlocul străzii și… Din artist s-a transformat în „tractorist”. Liderul formației Direcția 5, apariţie şocantă într-un parc din Capitală!

ACCESEAZĂ ȘI: Carmin, fiul lui Marian Ionescu de la Direcția 5, s-a ”tirat” în pădure și a făcut-o pe capota mașinii: tot tacâmul de față cu iubita!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Viața bate filmul! Fosta concurentă de la iUmor, bunică la doar 35 de ani: „Va naște în luna februarie”
Exclusiv
Viața bate filmul! Fosta concurentă de la iUmor, bunică la doar 35 de ani: „Va naște în luna…
Am aflat cum vrea Leonard Doroftei să dea lovitura în 2026: „E cerere mare în tot Bucureștiul”
Exclusiv
Am aflat cum vrea Leonard Doroftei să dea lovitura în 2026: „E cerere mare în tot Bucureștiul”
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
Mediafax
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane...
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii...
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Mediafax
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două...
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o pe toate rețelele de socializare
Prosport.ro
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Îți amintești de Raluca Lăzăruț? Fosta știristă impresionează astăzi cu aceeași siluetă și frumusețe ca la începutul anilor 2000
Click.ro
Îți amintești de Raluca Lăzăruț? Fosta știristă impresionează astăzi cu aceeași siluetă și frumusețe ca...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui...
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum a apărut Loredana Groza la mormântul tatălui său, la două zile după ce l-a condus pe ultimul ...
Cum a apărut Loredana Groza la mormântul tatălui său, la două zile după ce l-a condus pe ultimul drum
Laurențiu Vlad a murit pe o pârtie de schi din Franța. A suferit o căzătură gravă, iar medicii ...
Laurențiu Vlad a murit pe o pârtie de schi din Franța. A suferit o căzătură gravă, iar medicii nu au mai putut face nimic
BANC | „De ce vorbești singură când faci curățenie?”
BANC | „De ce vorbești singură când faci curățenie?”
Test de inteligență | Unul dintre acești 6 bărbați este stângaci. Îl puteți identifica?
Test de inteligență | Unul dintre acești 6 bărbați este stângaci. Îl puteți identifica?
Artista din România care a pierdut sarcina chiar de sărbători: ”Sufletul mi-e plin de durere!”
Artista din România care a pierdut sarcina chiar de sărbători: ”Sufletul mi-e plin de durere!”
Artistul din România care se retrage temporar din muzică: ”Din motive medicale, nu mai pot prelua ...
Artistul din România care se retrage temporar din muzică: ”Din motive medicale, nu mai pot prelua evenimente noi”
Vezi toate știrile
×