Ghinion pentru liderul trupei Direcția 5! Marian Ionescu, „în turneu” printre mesele ocupate

Zilele acestea mall-ul a fost locația unde multe dintre vedetele noastre și-au făcut siesta. Știți cum sunt zilele de imediat după sărbătoare, mai liniștite, când toată lumea vrea doar să se plimbe prin magazine, să meargă la un local bun sau să vadă un film nou. Nici solistul de la Direcția 5 nu face excepție de la regulă. CANCAN.RO l-a surprins în timpul unei ieșiri. Nu era singur, ci alături de doi apropiați pe care, la un moment dat, i-a abandonat, ca ulterior să revină la ei. Însă ghinionul și-a făcut simțită prezența, vedeți imediat despre ce este vorba.

Marian Ionescu, artistul de la Direcția 5, a fost zărit zilele acestea de CANCAN.RO în mall Băneasa alături de doi apropiați. Nu avea cum să nu iasă în evidență, solistul are un stil inconfundabil. A ales să poarte o ținută formată dintr-o bluză neagră deschisă la gât, pantaloni strâmți în aceeași nuanță cu detalii roșii, iar piesa de rezistență a fost geaca de piele cu blană maro.

Solistul de la Direcția 5, misiune clară în mall

Se pare că artistul a venit cu un scop clar în centrul comercial, căci s-a îndreptat glonț către zona de food court. Analizează să vadă ce își cumpără de la chinezesc. Nu rămâne alături de apropiații lui la masă, căci Marian pare singurul căruia îi era foame, mai ales că era trecut demult de orele prânzului. După ce se decide ce să comande, solistul formației Direcția 5 se îndreaptă către zona de food court.

Caută loc cu tava în mână, semn că nu și-au făcut strategia de dinainte, căci știți cum este în mall trebuie să te organizezi ca să prinzi loc la food court, în special dacă te afli în Băneasa.

Prânzul express al lui Marian Ionescu! A găsit soluția de avarie

Și, după minute bune de căutări cu tava în mână, Marian Ionescu decide să nu se mai complice. Își găsește un loc unde își pune tava cu mâncare și savurează preparatele din picioare. Cu toate că părea că i-a fost foame, căci primele îmbucături le-a luat pe nerăsuflate, artistul se întrerupe de la masă pentru a vorbi la telefon. Discuția: destul de importantă, dacă ne luăm după cât de mult a gesticulat cântărețul. După ce încheie convorbirea, dă să ia o îmbucătură din mâncare, dar îi vine să strănute. Se pare că această perioadă este plină de răceli și alergii.

După ce termină de mâncat, solistul trupei Direcția 5 merge să se revadă cu cei de care se despărțise cu puțin timp înainte. Dau o tură prin mall, să își facă siesta, dar nu se opresc prin magazine, ci se îndreaptă spre ieșire, semn că, cel puțin pentru Marian Ionescu, ieșirea în mall a avut un scop precis.

