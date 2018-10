Gică Hagi, după thriller-ul de la Iași: „Totul e bine când se termină cu bine!”

Gică Hagi, managerul general al Viitorului a declarat după calificarea dramatică a formației sale în sferturile de finală ale acestei ediții a Cupei României, constănțenii trecând după executarea loviturilor de departtajare în Copou de Politehnica Iași cu scorul general de 7-5 (2-2, 2-0), că „totul e bine când se termină cu bine”.

„Au fost două reprize diferite. Una bună a noastră, mai ales în primele 30 de minute. După, din păcate, Iaşiul a jucat mult mai bine decât noi. Am fost superficiali, dar totul e bine când se termină cu bine. Deja ne gândim la meciul următor, dar trebuie să felicităm adversara pentru jocul prestat. În repriza secundă, a fost mult mai bună decât noi. Noi avem obiectivul să câştigăm fiecare meci. Vrem să ne facem jocul, să avem personalitate şi să ne impunem. E greu noi să ne fixăm obiective măreţe, de a câştiga trofee. Nimic nu e imposibil, dar trebuie să facem lucrurile cu paşi mărunţi”, a declarat Gică Hagi la finalul duelului din Copou.

„Regele” nu a exclus varianta despărțirii de Ianis Hagi în iarnă având în vedere fotma bună pe care liderul Viitorului o traversează în acest sezon.

„Ianis confirmă. Şi-a recăpătat ritmul, că fotbal ştia. El decide dacă bate penaltyul cu stângul sau cu dreptul. Îi dau sfaturi, dar el ia decizia finală. E într-o perioadă foarte bună a sa, ne demonstrează că am făcut un transfer bun când l-am adus. E un lider şi ne ajută, cât va mai rămâne aici. Nu ştiu dacă va pleca din iarnă sau din vară. E foarte talentat, are nevoie de un club care să i se potrivească. Trebuie să găsim echipa care are un proiect cu el”, a conchis Gică Hagi.

Viitorul este pe locul 4 în Liga I și este calificată în sferturile de finală ale ediției din acest an a Cupei României după ce a trecut de Iași în optimi cu scorul general de 7-5!