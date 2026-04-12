Gigi Becali a rămas fără permis în prima zi de Paște. Latifundiarul din Pipera a gonit cu mult peste limita admisă

Paștele este sărbătoarea care ne determină să fim mai liniștiți, mai echilibrați sufletește și mai aproape de familie. Însă, uneori, realitatea nu ține cont de tradiții, iar Gigi Becali a aflat asta pe pielea lui. Latifundiarul din Pipera a început Paștele cu stângul. În verva pregătirilor spirituale, acesta s-a trezit într-o situație neplăcută, dar cunoscută lui. A fost prins în timp ce circula cu viteză, iar consecințele au fost pe măsură. CANCAN.RO are toate detaliile.

Gigi Becali a început Paștele cu stângul, căci prima zi de sărbătoare nu i-a adus reculegere și liniște, ci dimpotrivă, l-a lăsat fără permis. Latifundiarul a fost prins de radar în timp ce circula cu 106 km/h, în localitatea Pipera, o zonă în care, limita de viteză este mult mai mică. Așadar, consecințele nu au întârziat să apară.

În urma înregistrării realizate de radarul de viteză, lui Gigi Becali i-a fost aplicată o sancțiune usturătoare. Milionarul rămas fără permis de conducere, de sărbătorile pascale. Rămâne de văzut dacă, și de această dată, Gigi Becali va contesta decizia în instanță.

Nu este pentru prima dată când milionarul apasă prea tare pedala de accelerație. În urmă cu un an, tot în apropierea Paștelui, Gigi Becali a fost protagonistul aceluiași scenariu. Latifundiarul a fost surprins de radar în localitatea Pipera în timp ce circula cu peste 105 km/h, motiv pentru care a fost amendat, iar permisul i-a fost suspendat 90 de zile. A contestat acțiunea în instanță, însă a pierdut procesul.

