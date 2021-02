GIM a primit Golden Buzz de la Florin Călinescu! Rapperul care a spus în versuri durerea românilor, lăsat la orfelinat când avea 9 luni | VIDEO

GIM, pe numele din buletin Ghintan Ion Mihail, i-a impresionat profund pe jurații de la “Românii au talent”, dar și pe ceilalți membri ai staff-ului cu melodia pe care a interpretat-o în cadrul ediției din această noapte. Fiind cuprins de mesajul puternic din versurile în care rapperul a scris durerea românilor, Florin Călinescu i-a dat Golden Buzz. Tânărul are o poveste de viață extrem de tristă… mama lui a decis să renunțe la el și l-a lăsat la orfelinat pe când avea nouă luni.

“Românii au talent”: GIM a primit Golden Buzz de la Florin Călinescu

În vârstă de 20 de ani, GIM este muncitor în construcții în Timișoara și cântă dintotdeauna… cântă despre ce simte și ce vede! Fiind abandonat într-o casă de copii, în viața lui a fost mereu haos. Cu toate acestea, el era singurul din orfelinat care se ducea la școală și este singurul care a reușit să facă liceul dintre colegii săi. Rapperul a absolvit liceul de muzică și, spune el, muzica este singurul lucru care îl relaxează.

La scurt timp după ce a pășit pe scena de la “Românii au talent”, Andi Moisescu l-a întrebat cum îi spune familia acasă, iar rugămintea juratului l-a lovit ca un cuțit în inimă… Iar mărturiile care au urmat i-au întristat pe toți.

“Nu-mi zic… Am crescut singur, de mic… prin case de copii, orfelinate. La 11 ani, am fugit. De atunci, mă descurc singur. Prima mea amintire este a momentului în care a fost înfiat fratele meu. Noi am ajuns împreună la același centru, dar el a fost înfiat imediat. Aia e prima mea amintire, când zbieram după fratele meu. Știam că de atunci se vor rupe legăturile. Cine ar mai mai veni să viziteze un loc în care nu i-a fost deloc bine? Oficial, eu am stat la orfelinat până la vârsta de 12 ani. După ce am plecat, am stat trei ani pe stradă, în frig. În Timișoara, avem niște țevi. Am săpat dedesubt, am pus niște cartoane, am pus câteva pături, să nu se simtă așa de tare umezeala, și dormeam sub ele. Când mă lovea foamea aia cumplită, făcea Dumnezeu cumva, că doar El ar fi putut să mă ajute și găseam sau primeam, fără să cer”, a mărturisit tânărul concurent.

GIM, despre unul dintre visurile sale

Întrebat de Andi Moisescu ce vis și-ar dori să îi îndeplinească dacă ar putea, tânărul artist a răspuns: “Să dechideți o casă de copii. Dacă aveți puterea, să o faceți. Pot să vă ajut. Să fie altfel decât sunt cele mai multe. Indiferent că sunt case de stat sau case private, contează educatorii”.

După interpretarea copleșitoare, soțul Oliviei Steer i-a spus lui GIM: “Așa e, Gim, lumea nu e egală, iar faptul că tu ai înțeles asta la o vârstă atât de mică este, totuși, în avantajul tău. Bravo! Din versurile tale, înțeleg că ție îți lipsește familia”. Iar Andra Măruță a adăugat: “Ești adevărat, am simțit fiecare emoție din glasul tău. Mi-a plăcut foarte mult”.

“Te-am auzit mai devreme spunând că îți dorești să îți întemiezi o familie și că tu nu ai avut bunici. Te deranjează dacă eu aș fi bunicul tău?”, a spus Florin Călinescu în timp ce avea lacrimi în ochi.

GIM, rol în serialul “Hackerville”

În adolescență, GIM era marginalizat de colegi și, a povestit el, se ducea trist la școală, pentru că nu avea haine, nu avea pachet, n-avea pe nimeni să îl ia de la cursuri. Profesorii i-au fost părinți și ei l-au ghidat și ajutat să nu ajungă la cele mai negre vicii. Un profesor de teatru l-a inspirat să se dezvolte și pe partea asta, așa că GIMa îndrăznit să participe la un casting. Astfel, el a ajuns să joace în serialul “Hackerville”.

