Gina Matache, primele declarații după ce s-a infectat cu COVID. “Îmi era frică să nu ajung la ATI!” Cum se simte, în clipa de față, mama Deliei

Gina Matache a fost diagnosticată cu coronavirus și a fost nevoită să se interneze în spital. Mama Deliei se confruntă, în prezent, cu oboseală și dureri la spate.

Gina Matache trece prin momente delicate, după ce a fost infectată cu COVID. Nu a avut simptome severe, dar, pentru siguranță, s-a internat în spital. A aflat că a contractat virusul după ce a făcut un test PCR. Pe viitor, are în plan să se vaccineze pentru a nu mai avea probleme.

(NU RATA: GINA MATACHE, NOI DECLARAȚII DESPRE OPERAȚIA LA GLANDĂ: “N-AM SCĂPAT ÎNCĂ DE STRES, TREBUIE SĂ VĂD REZULTATUL DE LA ANALIZA PATOLOGICĂ”)

“Am avut ghinionul să mă infectez cu COVID-19. Acum sunt pe drumuri pentru analize și aștept sa treacă câteva luni ca să mă pot vaccina. Nu am avut simptome severe, m-am internat câteva zile pentru că îmi era frică. Îmi scăzuse saturația puțin, dar nu alarmant. Nu pot să spun că am fost foarte rău, nu am stat la pat. Pentru mine primele simptome au fost ușoare, nu le-am luat în seamă, am crezut că este o simplă răceală. Am făcut un test rapid înainte și a ieșit negativ. Când am văzut că simptomele sunt mai severe, am făcut un PCR și a doua zi a ieșit pozitiv. Am luat pastilele necesare și cam asta a fost”, a declarat Gina Matache pentru Antena Stars.

Gina Matache, diagnosticată cu COVID. “Am simptome de oboseală și durere de spate”

Gina Matache a mai dezvăluit că nu este refăcută total, fiind chinuită de dureri de spate. Din fericire, cele două fiice, Delia și Oana, au fost lângă ea și i-au cumpărat tot ce a avut nevoie.

“Nu pot să spun că sunt refăcută sută la sută. Am simptome de oboseală și durere în spate. Aștept să treacă doua luni și sa fac o nouă evaluare. Nu pot să spun că a fost foarte grav, dacă nu știam de virus aș fi spus că este o simpla răceală. Nu am fost doborâtă psihic, știam că există tratament. Îmi era frică doar să nu ajung la ATI. Fetele au fost lângă mine, mi-au cumpărat un concentrator. Tot ce aveam nevoie le scriam și îmi trimiteau. Sunt mai fricoasă acum, sunt mult mai precaută”, a mai spus mama Deliei.

(NU RATA: GINA, MAMA DELIEI MATACHE, AFECTATĂ DE O PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE: „NU EXISTĂ TRATAMENT!”)