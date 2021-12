Gina Pistol a răbufnit! A spus adevărul despre Smiley: „E frustrant pentru o femeie să vezi că partenerul își continuă viața liniștit!”

Gina Pistol a avut un moment de sinceritate și a vorbit despre clipele grele pe care le-a întâmpinat în relația de cuplu cu Smiley, dar și despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă. Detalii neștiute!

Învitată în podcast-ul lui Speak ”La fileu”, Gina Pistol și-a deschis sufletul și a memorat toate cumpenele din relația cu Smilley și a mărturisit cât de greu i-a fost să treacă neobservată în umbra iubitului ei chiar dacă formau un cuplu, însă nimic nu era oficial:

„Noi eram împreună de câteva luni bune, înainte să se afle. Mai mergeam cu el pe la concerte, mai mergeam pe la Ha. Şi cel mai mişto e că erau fete singure şi se dădeau la el, crezând că este singur. Era super fun! Întreceau o limită! Cumva, oamenii citeau despre noi că suntem împreună, şi totuşi, erau fete care veneau şi se dădeau la el. Nu pot să zic că trec cu vederea foarte uşor, când merg cu al meu undeva, femeile ştiu că este cu mine, mă şi văd pe acolo cu colţul ochiului şi se dau în spectacol în faţa lui.

Eu i-am spus lui Andrei de la început, că are toată libertatea să facă ce vrea, dar vezi dacă merită. Adică merită să rişti ceea ce ai cu mine pentru cinci minute de flirt sau să mă pui pe mine într-o lumină proastă? Eu am avut bărbaţi care erau vânaţi de faţă cu mine, pe faţă. Sunt fericită acum, ce îmi pot dori mai mult?! Am un om lângă mine pe care îl iubesc şi care mă iubeşte, am un copil minunat, ai mei sunt sănătoşi, sunt bine, ce îmi pot dori mai mult?!

Îi ziceam lui Andrei: „Mai avea fata aia puțin și te mânca, noroc că eram pe acolo și s-a împiedicat de mine, că altfel nu știu ce se întâmpla. Îl răpea! Pofticioasă rău se uita la tine. Îți mai punea puțină frișcă deasupra și te mânca tot!” Noi simțim!”, a spus Gina despre fetele care se uitau la Smiley, deși ei erau într-o relație.

Gina Pistol: ”Când pleca Andrei aveam o stare de anxietate”

Momentul când a devenit mamă a fost o altă cumpănă din viața ei. Era o situație în care s-a ”trezit” fără ajutor, fără experiență, până la urmă copilul nu vine cu instrucțiuni de folosire, iar Gina Pistol s-a confruntat cu stări și trăiri pe care a reușit să le gestioneze, în mare parte, de una singură și asta pentru că Smiley a fost nevoit să revină la proiectele din televiziune:

„Andrei a fost de mare ajutor, ne ajutam unul pe altul cu fetița. După care a fost nevoit să plece. Când pleca Andrei dimineața aveam o stare de anxietate. El pleca la muncă ghiocel și se întorcea zambilă. Știi cât de frustrant e pentru o femeie să vezi că partenerul își continuă viața liniștit? (…) Eu m-am bătut cu pumnii în piept și am zis că pot să o cresc singură. O lună mai târziu îi ziceam lui Andrei (n.r Smiley) că dacă nu luăm o bonă în curând mă ia capul. E foarte greu fără ajutor, mai ales dacă ai și campanii cum avem noi. Pentru mine spălatul părului și aranjatul e un lux.

Eu încerc să o adorm de pe la ora 19.30. De la ora 21 apuc să îmi fac și eu un duș, să mă dau cu o cremă pe față, să mănânc ceva. Mă pun în pat când ajunge și Andrei și ne uităm la două episoade de la un serial. Am adormit pe la 1. Fiica mea s-a trezit astăzi pe la ora 4.30 și m-a luat de nouă. Nu am știut ce mi se întâmplă. Avea chef de joacă, de vorbă, după nu avea chef de nimic. Mi-a luat două ore să o adorm. La 6.30 m-am pus în pat și a început pisoiul să miaune. Sunt leșinată”, a povestit Gina despre o zi din viața ei.

Pentru că este persoană publică și nu-și permite să lipsească prea mult de pe micile ecrane, Gina Pistol își face timp și pentru proiectele în care este implicată și asta cu ajutorul unei prietene care stă cu micuța Josephine câteva ore, însă timpul pare să fie insuficient pentru câte are de rezolvat:

„Am 5 ore libere pe săptămână, pentru că atunci vine o prietenă să ne ajute. Rămâne ea cu Josephine, timp în care eu mă duc și îmi fac cumpărăturile, schimb contractele care expiră. Imaginează-ți că numai 2 ore le petrec pe drum. E greu fără ajutor, plus că e și primul, mai ales dacă ai și alte campanii cum avem noi”, a declarat Gina Pistol.

Sursa foto: Arhiva CANCAN