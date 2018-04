Gina Pistol a anunțat cine a câștigat finala „Asia Express”! Care echipă a plecat acasă cu premiul de 30.000 de euro

Câștigători „Asia Express”. După multe emoții, stres și peripeții, Raluka și Ana Baniciu au câștigat emisiunea-concurs „Asia Express”. Când au ajuns pe vaporul pe care era organizată petrecerea în cinstea câștigătorilor de la „Asia Express”, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au fost dezamăgiți. În cele din urmă, ei au recunoscut că se bucură pentru cele două artiste.



Câștigători „Asia Express”. „Așa arată 30.000 de euro! Ați câștigat «Asia Express»”, a spus Gina Pistol la scurt timp după ce Raluca și Ana Baniciu au urcat pe vas.

Câștigători „Asia Express”. „Am reușit să ajungem primele! Voi vă imaginați că am câștigat «Asia Express»? E o fericire pe care nu știu cum să o exprim! Nu pot decât să mă gândesc că suntem pe locul întâi și am câștigat «Asia Express»”, a spus Raluka emoționată.

Câștigători „Asia Express”. „M-am întristat foarte tare și am fost dezamăgit de mine când am văzut că fetele erau pe vas acolo. A fost o zi foarte grea. (…). Cu toate astea, ne bucurăm mult pentru ele. Dar, dintre toate echipele cu care am plecat la drum, mă bucur că au câștigat fetele noastre: Ana și Raluka”, a declarat Liviu Vârciu.

Asia Express, un concurs bazat pe încredere, displicină și intuiție

Vietnam-Laos-Cambodgia-Thailanda a fost traseul traseul pe care cele 7 cupluri de vedete au fost nevoite sa il parcurga in aceasta aventura. Spre deosebire de orice alt reality de acest gen, “Asia Express” reuseste sa puna intr-adevar la incercare limitele celor care ii accepta provocarea. Intreaga actiune a avut loc in diverse sate sau orase ale acestor tari, nu exista un spatiu delimitat in care concurentii sa fi nevoiti sa participe la niste probe. In cazul acestui show, fiecare echipa a avut de parcurs mii de kilometri, a trebuit sa se descurce sa isi gaseasca singuri transport, sa faca auto-stopul prin te miri ce zone, sa gaseasca localnici dispusi sa ii cazeze si sa le dea de mancare. Toata aceasta cursa a fost ontra-cronometru, iar in functie de eficienta si rezultate obtinute in urma diverselor probe, echipele au mers mai departe sau au fost eliminate.