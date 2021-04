Gina Pistol dă de pământ cu femeile care o critică pentru că vorbește prea mult despre rolul de mamă: „S-a trezit o perfectă să mă întrebe de ce am făcut copil”

Zilele trecute, Gina Pistol și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și le-a vorbit tuturor despre experiența de mămică. Iubita lui Smiley a recunoscut cinstit că nu este deloc ușor să ai un copil, însă mentalitatea ei mult prea deschisă și asumată a făcut-o pe o femeie să o critice aspru. Așa cum era de așteptat, Ginuța a avut imediat replica!

O mămică din mediul online a început să o critice pe Gina Pistol, după ce vedeta a povestit, recent, cum este viața ei de când are un copil. Revoltată la maxim, iubita lui Smiley nu a mai stat pe gânduri și a taxat-o dur pe internaută.

„E dureros când plânge și nu știi ce să faci și cumva toate lucrurile m-au epuizat psihic și fizic. Mare noroc am cu Andrei pentru se descurcă foarte bine și are darul ăsta de a rămâne calm și linișit în momentele în care eu nu sunt calmă și liniștită.

Legat de asta, s-a trezit o femeie perfectă, nu așa imperfectă ca mine, să-mi lase un mesaj să-mi spună: am impresia că te plângi, cine te-a pus să faci copil? Pentru cele care gândesc ca ea, vă spun doar atât: mai scutiți-mă. Pentru fiica mea voi face tot posibilul să fiu cea mai bună mamă. Iar dacă vorbesc așa deschis despre trăirile mele ca femeie, o fac pentru că sunt sinceră și aleg să fiu sinceră” a spus Gina Pistol, pe Instagramul său.

Gina Pistol a trecut prin momente grele, după ce a născut

Deși multe femei vor să pară mame perfecte pe Instagram, Gina Pistol a pus punctul pe „I” și a vorbit deschis despre toate problemele pe care le-a avut, imediat după ce a născut.

„Fața mea după ce am dormit 5 ore… 5 ore legate. De ce am specificat că am părul spălat? Pentru că acum nu mai pot să fac duș spontan și să zic hai că spăl și părul. trebuie să fac programare. Spuneam săptămâna trecută că mă înclin în fața mamelor pentru că e greu. Primele două săptămâni au fost foarte grele. Nu vreau să par mama perfectă pe Instagram. Pur și simplu vă spun care sunt trăirile mele. Pentru mine, primele două săptămâni au fost groaznice. Nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Dar asta nu înseamnă că tu, viitoare mămică, o să treci prin ce am trecut eu. Poate pentru tine va fi mai ușor, eu spun din punctul meu de vedere și multe femei au trecut prin asta, doar puține vorbesc despre asta. Na, că o spun eu”, a spus Gina Pistol.

Sursă foto: Instagram