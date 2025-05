Gina Pistol scoate arma secretă, când divele îl curtează pe Smiley: ”Sunt femeia cameleon!”

Am aflat ce se întâmplă, de fapt, în interiorul celui mai invidiat cuplu din showbiz! Când alte femei îl curtează pe Smiley, Gina Pistol nu face crize de gelozie, ci își activează arma secretă – știe exact cum să-și seducă partenerul fără să forțeze nimic. Arată țiplă după ce a slăbit 5 kilograme, și-a regăsit încrederea în sine și, după ce maternitatea a trecut-o prin foc și sabie, spune clar: „Acum știu cine sunt!”.

Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Gina ne-a vorbit sincer despre transformările prin care a trecut, despre stilul ei cameleonic, dar și despre cum e să fii mamă, parteneră și femeie într-o relație admirată de toată lumea!

CANCAN.RO: E imposibil să nu remarc cât de bine arăți – ai mai și slăbit sau mi se pare?

Gina Pistol: Faptul că la înălțimea mea am slăbit doar 5 kg. Ideea este că atunci când te ieși mic de înălțime, 500 de grame în plus la mine arată ca și cum ar fi 5 kg la o tipă mai înaltă. Am început, m-am reapăcat de sport. Face bine și la cap, și la trup, și la suflet. Și am o singură masă pe zi. Dar m-a ajutat să am ținut o dietă, nu o dietă, o cură, de fapt, cu un lactoser care mi-a schimbat metabolismul.

CANCAN.RO: După ce ai slăbit, ți-ai schimbat garderoba? Ai simțit nevoia să-ți redescoperi stilul?

Gina Pistol: Nu, doar că toate hainele pică de pe mine acum. Dar să știi că mă simt mult mai bine. Mie îmi place mai mult să fiu mai subțirică, așa..

CANCAN.RO: Ce părere are soțul tău despre stilul tău vestimentar? Glumeai cândva cu faptul că nu e fan tricourile tale largi.. cum și-ar dori el să te vadă îmbrăcată?

Gina Pistol: Am tricouri și largi și gri. Soțul nu mai suportă culoarea gri! (n.r. râde) Toate tricoururile mele sunt gri închis, gri deschis și largi. Dar eu așa mă simt bine. Mie mie așa îmi place. Bine, îi place când mă vede la filmări îmbrăcată mai sexy .. Dar eu oricum sunt femeie cameleon. Adică acum pot să fiu îmbrăcată într-o rochie de gală, apoi mă vezi într-un tricou gri, lălâi!

Gina Pistol a trecut prin momente grele după ce a născut

CANCAN.RO: Mai știu că ai avut o legătură specială cu bunica ta, cea care te-a crescut. Cum este ea acum? A apucat să o cunoască pe Josephine?

Gina Pistol: Din păcate nu, pentru că nu mai trăiește bunica mea. S-a stins până să facă Josephine un an. Eu tot așteptam să se facă frumos afară, să fie mai cald, ca să mă duc la ea până la țară. Și n-a mai avut ocazia… Dar eu cred că cei dragi mai rămân pe lângă noi și ne veghează de undeva de acolo, de sus.

CANCAN.RO: Maternitatea vine cu multă bucurie, dar și cu provocări. Care a fost, pentru tine, cel mai greu moment ca mamă până acum?

Gina Pistol: Cel mai greu moment? Când te simți… neajutorată. Atunci când copilul are o problemă și nu poți să îl ajuți, adică nu ține de tine. Când te judeci că nu ai mai multă răbdare decât ar trebui să ai și te întrebi tot timpul dacă ești o mamă suficient de bună pentru copilul tău. Cred că toate mamele au asta. Și pot spune că după trei ani jumate, patru ani, am început să mă regăsesc și eu. Că primii doi, trei ani sunt puțin mai grei pentru mamă.

CANCAN.RO: Se spune că femeile frumoase n-au motive să fie geloase. Tu cum ești la capitolul ăsta?

Gina Pistol: Să știi că m-am maturizat foarte mult de-a lungul timpului, și dacă la 20 de ani, 30 de ani reacționam diferit față de cum reacționez acum, atunci când partenerul meu era curtat sau asaltat de către femei, acum nu am nicio reacție. Nu mai încerc să schimb pe nimeni și nu mă afectează! Pentru că, până la urmă, oricât ai încerca să controlezi o situație sau pe cineva, nu stă în puterea ta. Dar cred că asta vine cu maturitatea și atunci când tu știi exact cine ești!

