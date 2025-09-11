Gravidă de 22 de ani, omorâtă cu lovituri de topor. Acuzații grave la adresa poliției: i-au ignorat strigătele de ajutor

Este anchetă la Inspectoratul Județean de Poliție din Prahova, după ce în urmă cu 2 luni Andreea, o tânără de 22 de ani, însărcinată cu cel de-al treilea copil, a fost ucisă de partenerul ei cu mai multe lovituri de topor. Cinci polițiști sunt cercetați că ar fi ignorat strigătele de ajutor ale femeii.

În urmă cu două luni, o tânără de 22 de ani, însărcinată și mamă a doi copii, din Boldești-Scăeni, județul Prahova, a fost ucisă cu bestialitate de partenerul ei, un bărbat în vârstă de 37 de ani. Cei doi copii ai acesteia au asistat la nenorocire. Criminalul a fugit de la locul faptei, dar a fost prins imediat de polițiști. Înainte să fie ucisă, tânăra ar fi reclamat faptul că partenerul ei este agresiv cu ea, însă ordinele de protecție emise pe numele lui nu au prevenit tragedia.

Noi detalii în cazul Andreei, tânăra de 22 de ani ucisă cu toporul de partenerul ei

Totul a pornit de la faptul că femeia nu mai voia să trăiască alături de bărbatul de 37 de ani și se refugiase la casa părinților ei din Prahova. În dimineața zilei crimei, criminalul ar fi mers la Andreea acasă și i-ar fi cerut să se împace cu el, însă tânăra a refuzat.

Tot în aceeași zi, cu 30 de minunte înainte de crimă, Andreea a fost văzută la un magazin din sat, însoțită de călăul ei. Între cei doi era o tensiune apăsătoare, iar tânăra îi cerea insistent bărbatului să o lase în pace. Într-un final, bărbatul a amenințat-o și a plecat.

Recent, Inspectoratul Județean de Poliție din Prahova a deschis o anchetă în care sunt cercetați 5 polițiști. Aceștia ar fi ignorat în repetate rânduri strigătele de ajutor ale tinerei. Dintre aceștia, doi ocupă funcții de conducere. Autoritățile vor face cercetări pentru a se stabili dacă există vreo abatere disciplinară dintre cele prevăzute de Articolul 57 din legea ce vizează statutul polițiștilor.

Verificările ar urma să stabilească dacă aceștia au putut interveni legal, dar nu au făcut-o. Asta în condițiile în care – cu puțin timp înainte de crimă – tânăra ar fi fost abordată de un polițisti și întrebată cum merge relația cu partenerul el, însă ulteriori agentul ar fi plecat fără a mai pune și alte întrebări – deși situația celor doi era cunoscută.

Bărbatul din SUA care a ucis-o pe ucraineanca Iryna și-a motivat gestul. Conversația e halucinantă: „Și vă spun, materialul a făcut-o”

Ce s-a întâmplat cu 30 de minute înainte ca Andreea, tânăra însărcinată din Prahova, să fie omorâtă în plină stradă: ”Era în față cu agresorul și…”