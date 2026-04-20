Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu iei amendă

Schimbări legislative pentru toți șoferii din Grecia, inclusiv pentru turiști. Acestea intră în vigoare din data de 18 iunie, și fac referire la echipamentele obligatorii din mașină. Cei care nu respectă regulile se pot alege cu sancțiuni.

Grecia este una dintre cele mai apreciate destinații turistice. Este la doar câteva ore de România, așa că mulți aleg să călătorească cu propria mașină. Totuși, chiar și turiștii trebuie să știe că din această vară, oficialii greci introduc noi reguli legislative. Noua lege prevede că toți șoferii trebuie să dețină în mașină obligatoriu trusa de prim ajutor. De asemenea, ea la rândul ei trebuie să conțină mai multe elemente. Șoferii care nu se adaptează acestei măsuri pot fi sancționați. În plus, este important de știut că norma îi vizează și pe cei aflați în tranzit.

Noi reguli pentru șoferii din Grecia

Viceministrul Infrastructurii și Transporturilor, Konstantinos Kiranakis, a luat decizia pentru adoptarea noii legi. Aceasta este deja inclusă în directiva D30/45652/2026. Ea prevede că din data de 18 iunie, toți șoferii de pe străzile Greciei, inclusiv turiștii sunt nevoiți să aibă în mașină trusa de prim ajutor. Trusa devine obligatorie și trebuie să fie conformă cu standardul DIN 13164/2022 sau cu o certificare ISO echivalentă. De asemenea, fiecare element din interior trebuie să aibă marcaj CE și să respecte cerințele regulamentului european.

În plus, ea trebuie să conțină mai multe elemente esențiale. Din această vară nu mai poate fi incompletă, ci este necesar să includă 16 componente. Printre acestea se numără o pătură izotermică de supraviețuire de minimum 210 x 160 cm, o rolă de bandă adezivă conformă standardelor, precum și un set de 14 pansamente de dimensiuni diferite, pansamente sterile: unul mic, două medii și unul mare, alături de un pansament special pentru arsuri și șase comprese. Pe aceeași listă se află și măști cu protecție medicală, patru mănuși de unică folosință din vinil sau nitril, două șervețele pentru curățarea pielii, foarfece medicale și un ghid de prim ajutor.

Cei care sunt prinși fără trusa obligatorie, vor putea primi o amendă de 30 de euro. Totodată, și modul în care trusa este păstrată este importantă. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că trebuie să fie amplasată într-un loc ușor accesibil și nu poate fi încuiată. În plus, temperaturile ridicate pot afecta conținutul trusei, așadar șoferii sunt sfătuiți să verifice periodic stadiul în care se află elementele.

