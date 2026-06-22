Greșeala banală care poate complica un control rutier. Ce să nu spui când ești oprit

Sute de mii de șoferi români pică zilnic în plasa polițiștilor rutieri fără să aibă cea mai mică idee! În momentul în care vezi girofarurile în oglindă și tragi pe dreapta, panica și emoțiile te pot face să comiți o greșeală uriașă care te va arde grav la buzunar sau te va lăsa pieton.

O replică greșită, aruncată din grabă, îți poate anula orice șansă de a mai câștiga în instanță. Scenariul este clasic: geamul se coboară, polițistul salută și aruncă momeala printr-o formulare extrem de simplă: „Știți de ce ați fost oprit?”. În acel moment, instinctul multor șoferi este să se destăinuie sau să ghicească ce regulă au încălcat, sperând că vor scăpa doar cu un avertisment.

Greșeala pe care o fac mulți șoferi

Experții în legislație penală și rutieră avertizează însă că nimeni nu este obligat prin lege să își recunoască vreo culpă în cadrul unei simple discuții la marginea șoselei. Românii au drepturi clare, iar păstrarea tăcerii pe marginea abaterilor este complet legală în acele momente pline de tensiune.

Pentru a nu te trezi cu amenzi record sau cu dosar penal, trebuie să știi exact unde se termină datoria ta și unde începe abuzul. Atunci când ești verificat în trafic, ești obligat doar să:

Prezinți actele la control (permis, buletin, talon, asigurare).

Urmezi ordinele legale emise de polițist.

Menții un comportament civilizat, calm și liniștit, fără certuri sterile.

Tot ce spui în plus, din proprie inițiativă, se poate întoarce împotriva ta. Totuși, din punct de vedere juridic, o simplă declarație verbală făcută de pe scaunul mașinii nu reprezintă o dovadă supremă în instanță. Pentru ca spusele tale să aibă valoare legală, trebuie consemnate oficial în acte, după ce ai fost informat cu privire la drepturile tale constituționale.

Cum să folosești procesul-verbal în avantajul tău

Arma supremă a agentului de poliție este procesul-verbal, actul oficial prin care se stabilește contravenția. Însă acest document este și biletul tău de salvare în caz de abuz. Înainte de a pune mâna pe pix, este indicat să parcurgi fiecare rând cu maximă atenție.

Ai dreptul absolut să ceri lămuriri pentru tot ce nu îți este clar și, cel mai important, să soliciți trecerea tuturor obiecțiilor tale în secțiunea special destinată. Acele câteva cuvinte scrise la cald pot face diferența între un permis salvat și luni întregi de mers pe jos, în cazul în care decizi să contești sancțiunea în fața unui judecător! Informarea corectă este singurul tău scut în fața radarului și a amenzilor.

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