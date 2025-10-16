Greșeala uriașă a lui Florin Dumitrescu la primul său job: “L-a găsit directorul restaurantului și a făcut scandal uriaș”

Florin Dumitrescu se bucură de apreciere și recunoaștere în domeniul gastronomic, unde are o experiență uriașă, de peste două decenii. De ani buni, Chef-ul se simte în elementul lui și pe micul ecran alături de Sorin Bontea și Cătălin Dumitrescu, colegii lui de la MasterChef. Și în acest sezon al show-ului culinar de la Pro TV, tot el este cel mai exigent jurat, dorindu-și ca trofeul să ajungă, la final, la cel mai talentat bucătar amator. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, juratul ne-a făcut dezvăluiri savuroase de la primul său job. Încă de la începuturile sale în arta culinară, acesta a avut ocazia să prepare bucate pentru celebrități. Un limax ar fi putut ajunge în farfuria unui fost președinte al României, dacă directorul localului nu ar fi fost extrem de vigilent.

Florin Dumitrescu a admis că, la primul său job în domeniul gastronomic, a făcut o greșeală uriașă. Norocul lui a fost că chef-ul a fost per fază și a remediat-o, dar scandalul a avut și urmări.

Florin Dumitrescu: “Viața mea înainte era un pic mai necenzurată”

CANCAN.RO: Dacă ai da timpul înapoi, ce ai schimba la destinul tău?

Florin Dumitrescu: Nimic. Doamne ferește, nimic. Oricât de puțin aș schimba la destinul meu, poate n-aș mai ajunge în punctul în care sunt astăzi. Și eu să știi că sunt un om foarte fericit. Adică sunt mulțumit de ceea ce am. Nu am două guri să mănânc mai mult, nu am patru mâini să iau mai mult, să fac mai multe. Adică eu sunt fericit cu ce am. Foarte fericit.

CANCAN.RO: Cum era viața ta înainte să devii cunoscut? Să devii celebru? Televiziunea te-a adus în lumina reflectoarelor.

Florin Dumitrescu: Am avut întotdeauna o viață care se învârtea în zona asta a celebrității. Eu am fost întotdeauna cunoscut în domeniul meu. Mi-a plăcut să am prieteni mulți. Aveam o agendă de telefon înainte să ajung în televiziune la 1.500 persoane. Adică am fost un tip foarte sociabil. N-am simțit și nu simt nici astăzi celebritatea la nivelul ăla. Adică am mulți prieteni, multe cunoștințe.

Viața mea înainte, să zicem, că era un pic mai necenzurată. Adică, din punctul ăsta de vedere, poate faptul că aveam libertatea să fac orice fără să fiu judecat: a, uite-l și pe ăla! Dar în rest, nu am avut.

Florin Dumitrescu: “L-a găsit directorul restaurantului și a făcut scandal uriaș”

CANCAN.RO: Ți-amintești care a fost prima persoană cunoscută pentru care ai gătit?

Florin Dumitrescu: Asta nu mai țin minte. Am făcut parte dintr-o echipă care gătea zilnic pentru cineva cunoscut. Și, de cele mai multe ori, la primul job am avut sarcina de a mă ocupa de garnituri. Deci, implicit, cineva foarte faimos în perioada respectivă în 2002 a mâncat din mâna mea.

CANCAN.RO: Dar o persoană cunoscută care-ți vine în minte?

Florin Dumitrescu: A fost o masă, la un moment dat, cu Ion Iliescu, unde n-am spălat salata cum trebuie și a rămas un limax în salată. L-a găsit directorul restaurantului și a făcut scandal uriaș.

CANCAN.RO: Te-a sancționat?

Florin Dumitrescu: Cumva ne-a sancționat pe toți, nu doar pe mine. Aici e avantajul când lucrezi într-o echipă: nu poți să îți asumi meritele și nici eșecurile în totalitate. Ce țin minte și în perioada respectivă nu am sesizat-o foarte tare în 2002 a venit Roger Federer în România la un turneu de tenis. Știu că a fost un mare hyp în jurul acestei delegații, era o delegație foarte mare de tenismeni.

Lucrând în baza Cutezătorii la Pescariu acolo, veneau des tot felul de supervedete. Și internaționale, dar și naționale. Adică echipa națională de fotbal a României, cei care trăiau în România, mâncau aproape zilnic acolo. Îi vedeai zilnic. Zilnic aveai tangențe cu genul ăsta de oameni. În perioada respectivă să fii bucătar nu era, cum e astăzi, sub lumina reflectoarelor.

Florin Dumitrescu: „Nu mă văd făcând altceva”

CANCAN.RO: Dacă nu ai mai face performanță în domeniul culinar, din ce ai câștiga bani? Spre ce domeniu te-ai reorienta?

Florin Dumitrescu: Nu aș putea să renunț. Adică nu mă văd făcând altceva. Nu am cum să mă văd făcând altceva, pentru că, la o simplă întrebare și inteligența artificială, dacă o întrebi astăzi, care-i meseria pe care ai putea să o faci dacă revoluția tehnologică ar avea câștig și toate meseriile ar deveni acum înlocuite cu AI-ul, una dintre puținele care rămân actuale este meseria de bucătar și de experiențe gastronomice.

Implicit am un avantaj față de cel care se ocupă astăzi, pentru că am 23 de ani de muncă în spate. La 23 de ani de bucătărie, cumva, mai mult decât să știu să mănânc și să știu să gătesc, știu și cum să te așez la masă, cum să te fac să te simți bine la o masă.

Foto: Pro TV/Instagram

