Florin Dumitrescu și-a mărturisit “păcatele” și… Ce a făcut în Piața Obor, în pauzele de filmare de la MasterChef: “M-au văzut, le-am luat două bucăți de afumătură!”

Chefii și Gina Pistol pregătesc cel de-al zecelea sezon MasterChef care se va difuza la Pro TV. A fost o adevărată desfășurare de forțe miercuri în zona din fața pieței Obor, unde concurenții au gătit la foc automat. Verdictul a fost dat de câțiva oameni din piață, care au votat preparatele. Cum era de așteptat, fanii vedetelor Pro TV s-au sesizat, iar în pauzele de filmare au stat de vorbă și și-au făcut fotografii. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Florin Dumitrescu ne-a povestit despre prieteniile legate cu oamenii din piață, abilitate pe care o are încă din copilărie, dar și ce lucruri a sustras de pe platourile de filmare și ce a făcut cu ele.

Dacă la MasterChef este exigent cu concurenții și analizează la sânge farfuriile pregătite de ei, în pauzele de filmare este popular și oamenii se strâng ciorchine în jurul lui. A stat de vorbă cu ei, și-a făcut poze și chiar a făcut un cadou inedit unei doamne.

Florin Dumitrescu: “Sunt prieten cu piețarii”

CANCAN.RO: Cât de des ajungi la piață? Aveți o filmare chiar aici, la Piața Obor pentru MasterChef.

Florin Dumitrescu: Eu ajung destul de des în piață. Am copilărit la piață, la Progresul, și atunci sunt obișnuit cu piața. Știu ce înseamnă piață. Și sunt prieten cu piețarii, mă împrietenesc ușor cu oamenii. Eu merg destul de des la piață, odată pe săptămână chiar, la mine în cartier, în 16, foarte frumos.

CANCAN.RO: Ai așa anumiți oameni de la care cumperi în mod frecvent?

Florin Dumitrescu: Da, da. Pe partea de restaurant, de exemplu, în piață la Băneasa, merg să cumpăr fructe exotice. Și dezvolți o relație de prietenie cu oamenii, îți dai seama, de atâta timp te ajută și îți dau tot felul de ingrediente pe care nu le găsești în mod normal în piața liberă și trebuie să te împrietenești cu toată lumea. Aici, la Obor, de exemplu, e furnizorul meu de pește, care aduce pește din Grecia. Și atunci se construiește o relație.

CANCAN.RO: Și în piața de lângă casă?

În piața de lângă casă sunt niște bunicuțe de unde mergem să cumpărăm flori. Au pepiniere pe acasă și atunci când trebuie să plantăm florile din curte ne ducem să cumpărăm flori. Avem o doamnă care vinde roșii. Mergi la Sibieni, te mai duci pe la măcelărie, te împrietenești, mai zici că vrei nu știu ce fel de tăietură, îți mai găsește. E o relație pe care o construim în timp și cumva suntem clienți fideli.

Florin Dumitrescu: “Reușeam să cumpăr de trei ori mai multă marfă decât banii pe care îi aveam”

CANCAN.RO: De când ești pe micul ecran, de când ai devenit cunoscut, s-a schimbat relația? Îți oferă produse mai calitative?

Florin Dumitrescu: Întotdeauna am avut o relație mai altfel cu piețarii, crescând lângă piața Progresul, am știut cum să mă împrietenesc cu ei. Când eram mic, de exemplu, mă trimite mama să cumpăr pâine. Mă duceam să cumpăr pâine și brânza o primeam gratis. Din patru pâini plăteam trei, una o luam bonus, că eram eu drăguț și treceam pe lângă standul de brânză și mă uitam așa la brânză și doamna de la brânză când mă vedea zicea: hai vino încoace să îți dau niște brânză să bagi în pâinea aia. Totdeauna am avut o relație de prietenie cu oamenii și am primit mereu. Până să ajung să mă vadă oamenii la televizor, dacă ajungeam în piață primeam lucruri sau reușeam să cumpăr de trei ori mai multă marfă decât banii pe care îi aveam.

Florin Dumitrescu: „M-au văzut ăștia, le-am luat două bucăți de afumătură. Le-am dat unei doamne pensionare”

CANCAN.RO: Ce primire ai avut în această dimineață aici, în Piața Obor?

Florin Dumitrescu: M-am distrat aici. Mie îmi place foarte mult. Eu n-am uitat de unde am plecat și oamenii care merg în piață, pensionarii care se plimbă prin piață, piețarii. În jurul unei piețe, întotdeauna, există un univers care se plimbă așa în jurul tarabelor. Și ei sunt foarte mișto de conversat cu ei, de stat cu ei și am stat foarte mult cu ei astăzi.

Ne-am făcut poze, le-am dat chestii de pe platou, am făcut cinste cu bere. Bine, m-au văzut ăștia, le-am luat două bucăți de afumătură. Le-am dat unei doamne pensionare să își bage în trollerul ei, pe care îl căra. Mi se făcuse poftă de varză călită cu afumătură, când am văzut bucata aia de afumătură și i-am dat-o doamnei, măcar poate își face ea o varză călită bună.

CANCAN.RO: Ai făcut o faptă bună. Am văzut că v-au făcut o primire și cu un platou cu brânzeturi.

Florin Dumitrescu: A, nu, erau piețarii, cei care au votat. Asta cu primirea, de fapt omul a făcut poză cu mine la gard aici. Eu nu știam că el urmează să jurizeze. Și mi-a zis că vinde brânză în piață și i-am zis dacă tot vinzi brânză în piață, nu ne-aduci și noi să gustăm și noi un pic de brânză? Și i-am explicat omului ce brânză aș vrea să gustăm. Și după ce am văzut că a venit să voteze, nu m-am mai băgat să gust din brânza lui, ca să nu considere că, na, fac vreo… Nu m-am mai băgat, l-am lăsat în pace.

Florin Dumitrescu: „Unii dintre concurenți reușesc să ne dea peste cap, efectiv, cu ce farfurii reușesc să facă”

CANCAN.RO: Cum sunt concurenții din noul sezon MasterChef? Ți-a tras vreunul atenția sau vreun preparat?

Florin Dumitrescu: Da, sunt 24 de concurenți dintre care vreo 12 sunt foarte talentați. Adică au stiluri foarte bine definite, fiecare gătește diferit. Au apucăturile astea de bucătărie modernă vreo doi dintre ei, sunt foarte mișto. Iar la toți concurenții am văzut o bucurie atunci când gătesc. Nu-i alerg că n-am de ce, Doamne iartă-mă, sunt băgați în povestea asta și ei trăiesc la cel mai înalt nivel. Nu mă bag să le mai pun și eu mai multă presiune. Iar atunci când gătesc, unii dintre ei reușesc să ne dea peste cap, efectiv, cu ce farfurii reușesc să facă. Chiar foarte bune.

