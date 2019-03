Greu pentru moldoveni după ratarea play-off-ului: „Această echipă a avut rezultate când am fost o familie!”

Apărătorul FC Botoșani, Andrei Dumitraș, a recunoscut într-o conferință de presă că ratarea play-off-ului a fost un șoc atât pentru el cât și pentru ceilalți jucători și le-a cerut suporterilor să revină la sentimente mai bune și să fie alături de echipă pentru a depăși acest moment.

„Așa cum au fost alături de noi când am avut rezultate bune, suporterii trebuie să fie și când avem rezultate mai puțin bune sau un joc mai puțin bun. Cel mai important este să ne fie alături, poate că într-o zi nu ne iese așa cum ne-am dorit dar cu siguranță încercăm să dăm totul pe teren. Odată ce ești jucător la Botoșani ești dator să dai totul pe teren, dacă într-un meci nu iese asta nu înseamnă că nu vrei să faci acest lucru. Cine este alături de echipă și ne susține, sunt sigur că o face și în momentele mai puțin bune”, a afirmat Andrei Dumitraș.

Referindu-se la jocul de astăzi de la Voluntari, apărătorul lui Liviu Ciobotariu a spus că cele trei puncte puse în joc au o greutate foarte mare, iar o victorie poate face ca echipa să treacă mai repede peste dezamăgirea ratăriii play-off-ului.

„Ne dorim să scoatem maxim din fiecare meci. Avem mare nevoie de puncte pentru că în ultimele două etape nu am reușit să obținem o victorie și este foarte important pentru noi acest joc. Nu cred că e un blocaj, nu am reușit să marcăm dar ne-am creat ocazii, nu am făcut un joc strălucit, ultima atingere nu s-a dovedit a fi bună dar nu cred că este vorba de un blocaj. Am vorbit și între noi, jucătorii, suntem uniți și este important să vedem ce facem la următorul meci. Această echipă a avut rezultate când am fost o familie și de acum asta o să demonstrăm ca să scoatem rezultate bune. Noi suntem motivați la fiecare meci și la meciul de la Voluntari o să demonstrăm acest lucru, semieșecul de acasă cu Chiajna nu ne-a picat bine dar probabil că acest duș rece ne-a trezit și cu siguranță că la meciul de la Voluntari vom face un meci bun”, a mai spus Dumitraș.

Partida de pe stadionul „Anghel Iordănescu” dintre FC Voluntari și FC Botoșani va începe la ora 20:30 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.