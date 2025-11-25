Acasă » Știri » Grindină cât pumnul, după o furtună violentă! Zeci de mii de case, în beznă

De: Andreea Stăncescu 25/11/2025 | 14:47
Coasta de est a Australiei a fost lovită de un val de fenomene meteorologice extreme, care au transformat statul Queensland într-o zonă afectată de haos și avarii majore. Furtuni violente, grindină uriașă și rafale puternice de vânt au dus la pene masive de curent și pagube însemnate, surprinzând atât autoritățile, cât și locuitorii.

Statul australian Queensland a fost lovit de o furtună violentă, care a adus grindină de dimensiuni impresionante, mai exact bucăți de gheață comparabile cu mărimea unui pumn. Urgia a provocat pene masive de curent, peste 95.000 de locuințe rămânând fără electricitate pe coasta de est a Australiei.

În Brisbane, meteorologii au raportat bucăți de grindină ce au atins până la 14 centimetri, suficient de mari încât să deterioreze mașini, panouri solare și acoperișuri. Datele provin de la Biroul Național de Meteorologie, care a monitorizat fenomenul pe timpul nopții.

Pe lângă grindină, furtuna a adus rafale de vânt care au depășit 100 de kilometri pe oră și un număr impresionant de fulgere cu peste 800.000 de descărcări electrice. Rețeaua electrică a fost puternic afectată, iar operatorul Energex a confirmat că numeroase linii de tensiune au fost doborâte.

Sursa foto: Freepik

Ce spun specialiștii despre vreme

Specialiștii avertizează că vremea instabilă nu s-a încheiat. Furtunile vor continua în Queensland și în statul vecin New South Wales, din cauza condițiilor calde și umede care persistă în regiune. Meteorologii spun că intensitatea fenomenelor ar putea fi mai scăzute decât în zilele anterioare și se reduce riscul de căderea bucăților mari de grindină.

„Furtuni severe sunt aşteptate în continuare în cea mai mare parte din sud-estul ţării”, a transmis meteorologul Miriam Bradbury.

În același timp, nordul statului Queensland se confruntă cu un alt tip de extrem, un val de căldură periculos, pentru care meteorologii au emis un avertisment de caniculă. Temperaturile sunt așteptate să depășească 40°C.

