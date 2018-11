Hagi: „E o victorie muncită!”

Viitorul Constanța a câștigat la limită, scor 1-0, duelul susținut în runda a XIV-a a Ligii I în deplasare pe terenul formației Dunărea Călărași, echipă pregătită de Dan Alexa.

Managerul general al constănțenilor, Gică Hagi, a declarat că deși a fost obținută pe final, victoria elevilor săi este pe deplin meritată.

„E o victorie muncită, am luptat. Eram conștienți că întâlnim un adversar puternic. Ne-au pus în dificultate și la Constanța, am avut ghinion atunci. Acum erau mai puternici, cu ritm. Știam că cine va înscrie primul are șanse mari să câștige. Am avut și noroc. Eu ăsta sunt. Sunt un antrenor activ, le dau indicații, chiar dacă pare că în unele momente sunt agitat, am control, știu ce fac. Trebuie să le dau indicații, nu uitați că sunt foarte tineri. Eu schimb mulți jucători. De aceea mă vedeți așa în timpul meciurilor. Așa se întâmplă și la antrenamente. Avem trei victorii, am crescut, dar trebuie să rămânem pe picioarele pe pământ. Trebuie să producem rezultate”, a declarat Gică Hagi, managerul general al Viitorului.

Învinşi în tur pe propriul teren de Dunărea cu același scor, 1-0, elevii lui Hagi au punctat decisiv în minutul 88, când lansat excelent de Ianis Hagi, Denis Drăguș l-a învins pe Straton, golul său aducând Viitorului cele trei puncte puse în joc.

Cu cele trei puncte, Viitorul a rămas pe locul 4 cu 25 de puncte. De partea cealaltă Dunărea a rămas pe locul 9 cu 16 puncte. În runda următoare, Viitorul joacă la Ovidiu cu Chiajna, iar Dunărea în Gruia cu campioana CFR Cluj.